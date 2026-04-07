BMW Grupa ulaže 650 milijuna eura u potpunu elektrifikaciju matične tvornice u Münchenu

BMW transformira svoju najstariju tvornicu u digitalno i potpuno električno postrojenje, ulaže 650 milijuna eura i planira smanjenje troškova za 10% uz primjenu AI tehnologija

Glavna i najstarija tvornica BMW Grupe, ona u Münchenu, nalazi se pred najvećom transformacijom u svojoj 104 godine dugoj povijesti. U kolovozu ondje započinje serijska proizvodnja modela BMW i3, drugog predstavnika nove generacije vozila pod nazivom "Neue Klasse", a ta strateška prekretnica dio je šireg plana prema kojem će ova tvornica od 2027. godine proizvoditi isključivo električna vozila, čime se postavlja novi standard u globalnoj proizvodnoj mreži BMW Grupe.

Tehnologijom do ušteda

Uprava kompanije ističe da su pripreme za taj veliki korak bile opsežne, uz investiciju od oko 650 milijuna eura. Prema riječima Milana Nedeljkovića, člana Uprave zaduženog za proizvodnju, okvir za ovaj proces je strategija "BMW iFACTORY" koja se temelji na digitalizaciji, umjetnoj inteligenciji i maksimalnoj fleksibilnosti. Cilj nije samo prelazak na električni pogon, već i značajno povećanje učinkovitosti uz smanjenje ukupnih troškova proizvodnje za 10% u usporedbi s aktualnom generacijom vozila.

Modernizacija postrojenja obuhvatila je izgradnju novog pogona limarije i najsuvremenije linije za montažu vozila. Primjena umjetne inteligencije postala je standard u svim fazama – od pogona za prešanje, gdje AI kamere nadziru kvalitetu dijelova, do lakirnice gdje sustavi automatski detektiraju i ispravljaju i najmanje nepravilnosti na površini. Čak 98% procesa spajanja u novoj limariji obavljaju roboti, dok se cijeli pogon oslanja na virtualne blizance za planiranje i optimizaciju procesa u stvarnom vremenu.

Poseban naglasak stavljen je na logistiku prilagođenu specifičnoj gradskoj lokaciji tvornice. Razvijena je višeetažna struktura zgrade koja omogućuje direktnu dostavu dijelova na montažne stanice, čime se skraćuju transportni putevi unutar tvornice. Osim same montaže vozila, München zadržava i vlastitu proizvodnju sjedala, koja se proizvode tako da se isporučuju na traku točno u trenutku kad su potrebna za određeno vozilo. Ovaj sustav osigurava visoku razinu kontrole kvalitete, uključujući automatizirane provjere sigurnosno relevantnih komponenti.

Pogonska snaga za novu seriju vozila dolazi iz regionalne mreže. Visokonaponske baterije šeste generacije stizat će iz novog pogona u Donjoj Bavarskoj, a elektromotori će se proizvoditi u austrijskom Steyru, koji se nakon četiri desetljeća proizvodnje motora s unutarnjim izgaranjem transformirao u centar za e-mobilnost.

"BMW i3 tek je početak, nekoliko će modela Neue Klasse biti sklapani u Münchenu u budućnosti, uključujući BMW i3 Touring", poručio je Peter Weber, direktor tvornice.