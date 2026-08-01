BMW reže do 8.000 radnih mjesta i ubrzava transformaciju

Pad dobiti i usporavanje prodaje na kineskom tržištu prisilili su BMW na ubrzano restrukturiranje, koje uključuje programe dobrovoljnog odlaska i smanjenje fiksnih troškova do kraja 2027. godine

Njemački BMW objavio je najnovije kvartalne rezultate, a odmah uz njih i prilično negativne vijesti za dobar dio svojih zaposlenika. Najavljeno je, naime, da će se započeti s velikim restrukturiranjem koje neizostavno vodi i do većeg broja raskida ugovora o radu.

Ove odluke izravna su posljedica značajnog pada prodaje na ključnom kineskom tržištu i sve izazovnijeg globalnog okruženja. U drugom tromjesečju BMW je zabilježio oštar pad dobiti prije oporezivanja za čak 35,1%, na 1,697 milijardi eura, uz pad marže na 5,4%. U prvom polugodištu dobit je pala za 29,4% na 4,045 milijardi eura, dok je marža u automobilskom segmentu iznosila samo 2,3%. Slobodni novčani tijek u tom segmentu potonuo je za čak 73,4%, na 513 milijuna eura.

Smanjenje radne snage za 5%

Slijedom toga, uprava BMW Grupe postigla je dogovor s Radničkim vijećem o provedbi opsežnog programa restrukturiranja radne snage koji uključuje pakete dobrovoljnih otpremnina. Planom je obuhvaćeno ukidanje oko 8.000 radnih mjesta do kraja 2027. godine, što čini otprilike 5% ukupne radne snage njemačkog proizvođača automobila, pod kojim djeluje i marka Mini. Smanjenje broja zaposlenih prvenstveno će, objavljeno je, obuhvatiti administrativne i razvojne funkcije u Njemačkoj, dok proizvodni pogoni neće biti pogođeni rezovima.

Predsjednik Uprave BMW AG, Milan Nedeljković, istaknuo je da se automobilska industrija suočava s ubrzanom eskalacijom izazova, uključujući jaku globalnu konkurenciju, pritiske novih rivala u azijsko-pacifičkoj regiji, Latinskoj Americi i Europi, kao i strogim regionalnim regulatornim zahtjevima. Poslovanje dodatno opterećuju carine, trgovačke barijere, tečajne oscilacije te geopolitičke napetosti i sukobi na Bliskom istoku. Nagli pad prodaje u Kini bio je glavni okidač koji je kompaniju prisilio na prilagodbu financijskih smjernica već u lipnju, dok je europsko tržište i dalje solidno.

Da bi osigurao dugoročnu konkurentnost i povratak boljim financijskim rezultatima, BMW ubrzava inicijative za smanjenje troškova usmjerene na strukturne mjere i povećanje učinkovitosti. Cilj je postojano smanjenje ukupnih fiksnih troškova, a prvi vidljivi učinci ovih mjera očekuju se od 2027. godine, čime će se uspostaviti nova osnova za daljnje strateške i operativne korake.

Četiri područja promjena

Unutarnja transformacija obuhvatit će četiri ključna područja duž cijelog lanca vrijednosti: odnos s kupcima, organizacijsku strukturu, nabavu i isporuku te inženjering. U prodaji u Europi fokus je na prijelazu na novi prodajni model i optimizaciji svih dodirnih točaka s kupcima. Na organizacijskoj razini planira se šira primjena umjetne inteligencije radi automatizacije procesa i ubrzanja donošenja odluka.

U sektorima nabave i isporuke BMW traži prilike za proširenje pristupa lokalne proizvodnje za lokalna tržišta, dok u inženjeringu cilja na ubrzanje razvoja kroz veću standardizaciju i unifikaciju tehničkih rješenja i komponenti. Dugoročno, kompanija ostaje usmjerena na strateški pregled tehnologija, proizvoda i tržišnog pozicioniranja brendova, zaključili su u svojim priopćenjima. Istaknuli su i da serija Neue Klasse daje razlog za optimizam, jer je prisutan velik interes kupaca, pa je primjerice model BMW iX3 na putu da zabilježi 100.000 narudžbi.