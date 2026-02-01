Bosch odgađa svoje poslovne ciljeve i razmatra nova otpuštanja

Najveći svjetski dobavljač autodijelova suočava se sa slabom potražnjom i visokim troškovima, zbog čega odgađa ciljanu profitnu maržu i razmatra daljnje smanjenje broja zaposlenih uz već najavljenih 18.500 otkaza

Prilikom predstavljanja godišnjih rezultata za 2025. godinu, Bosch je objavio da neće dostići ciljanu profitnu maržu od sedam posto najranije do 2027. godine zbog slabe potražnje i visokih troškova. Proizvođač pogonskih komponenti i električnih alata naveo je da će rani znakovi globalnog ekonomskog usporavanja ove godine dodatno pojačati utjecaj carina, povećavajući cjenovne pritiske. Bosch je, naime, posljednjih godina već više puta odgađao ostvarenje svojih ambicija vezanih uz profitnu maržu.

"Cilj je i dalje uklesan u kamenu, samo što taj kamen ima naviku pomicanja", opisao je situaciju glavni izvršni direktor Boscha, Stefan Hartung, sugerirajući da bi mogli ubrzati smanjenje radne snage iznad 13.000 otkaza najavljenih prošle godine.

Iz tvrtke su u službenom priopćenju dodali kako osiguravanje dugoročne konkurentnosti i kapaciteta za ulaganja znači da "moraju učiniti puno više kako bi smanjili troškove osoblja i optimizirali organizaciju".

Smanjenje radne snage kao odgovor na pritiske

Konkurencija kineskih suparnika i tvrtki usmjerenih na softver sve je jača, što stavlja pritisak na tradicionalne dobavljače u automobilskoj industriji. Istovremeno, proizvođači automobila razvijaju sve više tehnologija unutar vlastitih pogona, čime se smanjuje pregovaračka moć dobavljača.

Njemački automobilski sektor na to je odgovorio valom otpuštanja, a Bosch predvodi ta smanjenja s planovima za ukidanje ukupno 18.500 radnih mjesta. To uključuje 13.000 otkaza najavljenih u rujnu u njihovoj jedinici za mobilnost, iako su operativni viškovi na lokacijama u Njemačkoj isključeni do kraja 2027. godine.

Prošlogodišnji povrat na dobit prije kamata i poreza pao je na oko dva posto s 3,5 posto u 2024. godini, što je ispod očekivanja. Prihodi su porasli za skromnih 0,8 posto na 91 milijardu eura, a rast je bio usporen padom u Europi, njihovom najvećem tržištu. Valutni učinci uzrokovani slabošću dolara i carine dodatno su opteretili rezultate, dok su pojačana konkurencija, slaba potražnja proizvođača automobila i troškovi restrukturiranja nastavili vršiti pritisak na poslovanje.

"Vodi se teška borba za postizanje što socijalno najprihvatljivijeg pristupa. Nadamo se da nećemo morati poduzimati ništa takvog opsega u narednim godinama“, rekao je Hartung.