Bosch zbog manjka od 2,5 milijardi eura ukida 13.000 radnih mjesta u Njemačkoj

Suočen s padom potražnje, odgođenom tranzicijom na električnu mobilnost i visokim troškovima, njemački div najavljuje bolne rezove koji će se provoditi do 2030. godine, primarno u Njemačkoj

Njemačka kompanija Bosch najavila je planove za dodatno smanjenje broja zaposlenih za približno 13.000, primarno unutar svog poslovnog sektora mobilnosti (Bosch Mobility). Ova odluka dolazi kao odgovor na sve izazovnije ekonomsko okruženje i tržišne uvjete koji su rezultirali godišnjim manjkom od oko 2,5 milijarde eura na globalnoj razini. Kao ključne razloge tvrtka navodi usporen razvoj globalnog tržišta vozila, nedostatak regulatornog okvira za nove tehnologije poput vodika te znatno kašnjenje u prodoru električne mobilnosti i automatizirane vožnje.

Izazovno poslovno okruženje

Iz Boscha ističu da se potražnja na njihovim tržištima uvelike preusmjerava na regije izvan Europe, što uz strukturne promjene i snažan cjenovni pritisak u automobilskoj industriji stvara značajne izazove. Istodobno, kompanija mora financirati velika ulaganja u budućnost, uglavnom iz vlastitih sredstava. Kako bi premostili spomenuti financijski jaz, Bosch planira provesti niz mjera za smanjenje troškova na svim razinama – a kao najveći potez ističu se otpuštanja, koja su u svojem priopćenju nazvali neizbježnima.

Osim neizbježnih strukturnih i kadrovskih prilagodbi, tvrtka vidi potencijal za smanjenje troškova kroz povećanje produktivnosti korištenjem umjetne inteligencije u proizvodnji i inženjerstvu, smanjenje troškova materijala i opreme, optimizaciju kapitalnih izdataka te povećanje učinkovitosti logistike i globalnih lanaca opskrbe. "Hitno moramo raditi na našoj konkurentnosti u sektoru mobilnosti i trajno smanjivati troškove. Nažalost, nećemo moći izbjeći daljnje rezove radnih mjesta. To nas jako boli, ali alternativa nažalost ne postoji", izjavio je Stefan Grosch, član uprave Boscha i direktor za industrijske odnose.

Započinju pregovori

Najviše pogođene bit će lokacije u Njemačkoj, posebice divizije Power Solutions i Electrified Motion u Feuerbachu, Schwieberdingenu, Waiblingenu, Bühlu i Homburgu. Smanjenje radnih mjesta planirano je i u korporativnim funkcijama, administraciji, prodaji te izdvojenim podružnicama.

Uprava Boscha predstavila je potrebne mjere i kadrovske prilagodbe predstavnicima zaposlenika te je obavijestila i svoje zaposlenike. Planiraju odmah započeti pregovore s predstavnicima zaposlenika na pojedinim lokacijama, a predviđeno je da se prilagodbe provode postupno, do kraja 2030. godine. Ranije informacije govorile su o 5.500 otkaza tijekom narednih sedam godina.