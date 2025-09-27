Bosch zbog manjka od 2,5 milijardi eura ukida 13.000 radnih mjesta u Njemačkoj

Suočen s padom potražnje, odgođenom tranzicijom na električnu mobilnost i visokim troškovima, njemački div najavljuje bolne rezove koji će se provoditi do 2030. godine, primarno u Njemačkoj

Autonet.hr subota, 27. rujna 2025. u 13:00

Njemačka kompanija Bosch najavila je planove za dodatno smanjenje broja zaposlenih za približno 13.000, primarno unutar svog poslovnog sektora mobilnosti (Bosch Mobility). Ova odluka dolazi kao odgovor na sve izazovnije ekonomsko okruženje i tržišne uvjete koji su rezultirali godišnjim manjkom od oko 2,5 milijarde eura na globalnoj razini. Kao ključne razloge tvrtka navodi usporen razvoj globalnog tržišta vozila, nedostatak regulatornog okvira za nove tehnologije poput vodika te znatno kašnjenje u prodoru električne mobilnosti i automatizirane vožnje.

Izazovno poslovno okruženje

Iz Boscha ističu da se potražnja na njihovim tržištima uvelike preusmjerava na regije izvan Europe, što uz strukturne promjene i snažan cjenovni pritisak u automobilskoj industriji stvara značajne izazove. Istodobno, kompanija mora financirati velika ulaganja u budućnost, uglavnom iz vlastitih sredstava. Kako bi premostili spomenuti financijski jaz, Bosch planira provesti niz mjera za smanjenje troškova na svim razinama – a kao najveći potez ističu se otpuštanja, koja su u svojem priopćenju nazvali neizbježnima.

Osim neizbježnih strukturnih i kadrovskih prilagodbi, tvrtka vidi potencijal za smanjenje troškova kroz povećanje produktivnosti korištenjem umjetne inteligencije u proizvodnji i inženjerstvu, smanjenje troškova materijala i opreme, optimizaciju kapitalnih izdataka te povećanje učinkovitosti logistike i globalnih lanaca opskrbe. "Hitno moramo raditi na našoj konkurentnosti u sektoru mobilnosti i trajno smanjivati troškove. Nažalost, nećemo moći izbjeći daljnje rezove radnih mjesta. To nas jako boli, ali alternativa nažalost ne postoji", izjavio je Stefan Grosch, član uprave Boscha i direktor za industrijske odnose.

Započinju pregovori

Najviše pogođene bit će lokacije u Njemačkoj, posebice divizije Power Solutions i Electrified Motion u Feuerbachu, Schwieberdingenu, Waiblingenu, Bühlu i Homburgu. Smanjenje radnih mjesta planirano je i u korporativnim funkcijama, administraciji, prodaji te izdvojenim podružnicama.

Uprava Boscha predstavila je potrebne mjere i kadrovske prilagodbe predstavnicima zaposlenika te je obavijestila i svoje zaposlenike. Planiraju odmah započeti pregovore s predstavnicima zaposlenika na pojedinim lokacijama, a predviđeno je da se prilagodbe provode postupno, do kraja 2030. godine. Ranije informacije govorile su o 5.500 otkaza tijekom narednih sedam godina.



Zvuk vinila bez kompromisa.

Akcija

Technics SL-1300G

DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.

2.549 € 2.999 € Akcija

Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.

Akcija

PSB Alpha AM5

Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer

529 € 599 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi