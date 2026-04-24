Bugatti postaje hrvatska marka: Rimac Grupa preuzima potpunu kontrolu u Bugatti Rimcu

Porsche je pristao na prodaju svojih udjela konzorciju kojeg predvodi HOF Capital, koji će biti novi strateški partner i suvlasnik Rimac Grupe, kao najveći dioničar uz Matu Rimca

Autonet.hr petak, 24. travnja 2026. u 10:00

Porsche je pristao na prodaju svojih udjela u Bugatti Rimcu i Rimac Grupi konzorciju kojeg predvodi HOF Capital, investicijska kompanija sa sjedištem u New Yorku koja je investitor u tvrtkama poput SpaceX-a, OpenAI-a i Anthropica. Ugovor o transakciji potpisan je 24. travnja 2026. Završetak transakcije očekuje se nakon regulatornih odobrenja nadležnih tijela.

Porsche i Rimac Grupa osnovali su 2021. godine Bugatti Rimac kao joint venture kako bi služio kao dom kultnom Bugatti brandu. U joint venturu, Porsche drži manjinski dio od 45%, dok je Rimac Grupa vlasnik 55% udjela. Porsche također drži 20,6% udjela u Rimac Grupi. Kao dio transakcije koja je najavljena danas, Porsche će prodati svoje udjele u Bugatti Rimcu i Rimac Grupi konzorciju kojeg predvodi HOF Capital dok će Rimac Technology ostati dobavljač ključnih komponenti za Porsche i druge marke Volkswagen koncerna. Konzorcij investitora uključuje BlueFive Capital kao najvećeg investitora, kao i grupu institucionalnih investitora iz SAD-a i Europe.

Novo poglavlje za Bugatti

Nakon završetka transakcije, Rimac Grupa će preuzeti kontrolu nad cijelim Bugatti Rimcem, koji je ujedno 100% vlasnik Bugatti Automobiles u Francuskoj, kroz strateško partnerstvo s HOF Capitalom i BlueFive Capitalom s ciljem podrške kontinuiranom rastu. HOF Capital će se dodatno pridružiti Rimac Grupi kao najveći dioničar uz Matu Rimca, osnivača i glavnog izvršnog direktora (CEO) Bugatti Rimca.

S obzirom na regulatorna odobrenja, završetak transakcije očekuje se do kraja 2026. godine. Uključene strane su se dogovorile da će financijske uvjete transakcije zadržati povjerljivima, osim kada je njihovo objavljivanje potrebno sukladno primjenjivim obvezama financijskog izvještavanja.

Dr. Michael Leiters, CEO Porsche AG-a, izjavio je: “Prilikom stvaranja joint venturea Bugatti Rimac, zajedno s Rimac Grupom, uspješno smo stvorili temelje za budućnost Bugatti branda. I kao rani investitor u Rimac Grupu, Porsche je dao značajan doprinos u razvoju kompanije Rimac Technology u Tier-1 automobilsku tehnološku kompaniju. Sada, s prodajom našeg udjela, želimo pokazati da ćemo se fokusirati na core business Porschea. Želimo zahvaliti Mati Rimcu i njegovom timu na konstruktivnoj suradnji i međusobnom povjerenju tijekom proteklih godina.“

Mate Rimac, CEO Bugatti Rimca, izjavio je: “Porsche je bio naš ključan partner i iznimno smo zahvalni na njegovoj ulozi u uspostavljanju Bugatti Rimca. Sa snažnim temeljima koju je njegova podrška dala, sada imamo strukturu koja nam omogućuje da još brže ostvarujemo našu dugoročnu viziju. Radujemo se suradnji s našim novim partnerima dok ćemo sa Porscheom i drugim članicama Volkswagen koncerna i dalje surađivati kao dobavljač ključnih komponenti poput baterija i pogonskih sustava.”

Hisham Elhaddad, Suosnivač i Managing Partner u HOF Capitalu, izjavio je: “Više od stoljeća, Bugatti je bio brand čija tradicija i inovacija djeluju na najvišem nivou. Ponosni smo što ćemo kroz suradnju s Matom Rimcem i njegovim timom graditi novo poglavlje, kombinirajući disciplinirani rast s majstorskom tradicijom i originalnošću koji ostaju nenadmašni.“

Hazem Ben-Gacem, Osnivač i Chief Executive u BlueFive Capitalu, izjavio je: “Bugatti je simbol automobilske strasti, koju je stvorio Ettore Bugatti težeći za spojem ljepote i performansi. BlueFive Capital pristupa ovoj prilici ne samo kroz financijsku transakciju, već se radujemo raditi zajedno s cijelim Bugatti Rimac timom u čast tom nasljeđu za generacije koje tek dolaze.”

