Bugatti u Molsheimu otvorio novi pogon za proizvodnju modela Tourbillon

Službeno je otvoren novi visokotehnološki atelje u Molsheimu, čime grupa Bugatti Rimac povećava kapacitet proizvodnje na 200 vozila godišnje i osigurava dugoročni razvoj "kod kuće" u Alzasu

Autonet.hr utorak, 7. srpnja 2026. u 06:00

Francusko-hrvatska automobilska kompanija Bugatti službeno je 2. srpnja otvorila svoj novi, suvremeni proizvodni pogon pod nazivom "La Manufacture" u povijesnom sjedištu marke u francuskom Molsheimu. Ovaj novi atelje svjetske klase namijenjen je budućoj proizvodnji nadolazećeg modela Tourbillon, koji se već razvija u Rimac Kampusu nadomak Zagreba.

Širenje kapaciteta

Izgradnja novog objekta, koji se prostire na 3.245 kvadratnih metara unutar povijesnog posjeda dvorca Saint Jean, dovršena je za manje od godinu dana. Pogon je dugačak 135 metara, širok 25 metara te visok 8,7 metara, a arhitektonski je dizajniran tako da se niskom i prostranom formom prirodno uklapa u krajolik.

Glavni cilj novog pogona jest podržati rast brenda te povećati ukupni proizvodni kapacitet na do 200 vozila godišnje. Veći radni prostor i inteligentan raspored prostorija unutar objekta "La Manufacture" omogućit će obavljanje tehnički najzahtjevnijih faza sklapanja vozila. Bugattijevi timovi u novom će prostoru provoditi faze pred-sastavljanja eksterijera i interijera, završne provjere kvalitete, inspekcije vozila te visokospecijalizirane procese dorade poput poliranja i lakiranja. Koncentracijom ovih zahtjevnih koraka u novom pogonu stvara se znatno efikasniji i sposobniji proizvodni tijek za nadolazeću eru Tourbillona.

Predanost francuskoj regiji

Izvršni direktor Mate Rimac istaknuo je kako je Molsheim centar kojem Bugatti gravitira te da svaka odluka započinje s poštovanjem prema tamošnjim ljudima i nasljeđu građenom više od jednog stoljeća. Dodao je kako su timovima željeli osigurati vrhunski objekt za oblikovanje nove ere, istovremeno jamčeći da duša brenda ostane u Alzasu. Projekt je dobio i institucionalnu podršku putem video poruke Sébastiena Martina, francuskog delegiranog ministra za industriju, koji je naglasio širi značaj ovog projekta za francusku industriju.

Predsjednik tvrtke Christophe Piochon podsjetio je da je od oživljavanja marke s modelom Veyron 2005. godine kupcima diljem svijeta isporučeno više od 1.100 vozila. Prema njegovim riječima, otvorenje pogona "La Manufacture" predstavlja ključan trenutak u strategiji proširenja Bugattija, doprinoseći ekonomskoj vitalnosti i međunarodnom ugledu Alzasa.

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