BYD u narednih pet godina želi postati najveći svjetski proizvođač automobila

Predsjednik BYD-a najavio je na godišnjoj skupštini dioničara preuzimanje titule najvećeg svjetskog proizvođača automobila već do 2031. godine, što implicira udvostručenje proizvodnje u pet godina

Kineski proizvođač električnih vozila BYD planira postati najveći svjetski proizvođač automobila po obujmu prodaje u sljedećih pet godina. Ovu ambicioznu tvrdnju iznio je predsjednik uprave te tvrtke, Wang Chuanfu, pred gotovo tisuću dioničara na godišnjoj skupštini održanoj 9. lipnja.

Udvostručenje prodaje

Od trenutačnih poslovnih rezultata do tog postavljenog cilja popriličan je put. BYD je 2025. godinu završio na šestom mjestu u svijetu s 4,6 milijuna prodanih vozila, dok je trenutačni lider, japanska Toyota, prodala više nego dvostruko veći broj automobila od njih. Kako bi dosegao prvo mjesto u idućih pet godina, BYD bi morao približno udvostručiti svoj volumen godišnje prodaje, uz pretpostavku da Toyota ostane na istoj razini ili zabilježi pad.

Ostvarenje ovog cilja otežava podatak da je isporuka vozila na BYD-ovom domaćem kineskom tržištu u prvih pet mjeseci 2026. godine pala za više od 20% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Kao glavno operativno ograničenje za rast u 2026. godini, Wang je ipak izdvojio proizvodnju druge generacije Blade baterija. Remont proizvodnih linija radi prilagodbe novoj tehnologiji baterija – koje podržavaju ultrabrzo punjenje od 10% do 97% kapaciteta u svega devet minuta – poremetio je proizvodnju više modela tijekom prve polovice godine. Predsjednik uprave je naznačio da proces ubrzanja proizvodnje napreduje te da se očekuje ublažavanje ovog uskog grla.

Izvan Kine, prodaja u razdoblju od siječnja do svibnja porasla je za 65% na godišnjoj razini, a Brazil, Ujedinjeno Kraljevstvo i Australija profilirali su se kao tri najveća vanjska tržišta. Prodaja izvan domaćeg tržišta u prvoj polovici godine ide čak i brže od revidiranog godišnjeg cilja, koji je s prvotnih 1,3 milijuna podignut na 1,5 milijuna jedinica za 2026.

Europa je strateški najvažnija

Budući da im je tržište SAD-a nedostupno, a carinske barijere ostaju prepreka u ostatku Sjeverne Amerike (unatoč određenim ustupcima Kanade), Europa je postala strateški najvažnije polje za BYD-ove ambicije. Tržišni udio u Europskoj uniji porastao im je na 1,9% u prva četiri mjeseca 2026. godine u usporedbi s 0,8% iz prethodne godine.

Tvornica u Mađarskoj, prva BYD-ova u Europi, započet će s proizvodnjom modela Dolphin Surf u četvrtom kvartalu ove godine. Kompanija paralelno ulaže gotovo dvije milijarde eura u postavljanje 3.000 stanica za ultrabrzo punjenje diljem Europe do 2027. godine. Svaka stanica stoji oko 580.000 eura i crpi energiju iz ugrađenih baterija na lokaciji umjesto izravno iz električne mreže, čime BYD nastoji izgraditi vlastiti ekosustav oko svoje baterijske tehnologije.