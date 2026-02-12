Cupra Tavascan prvi je automobil proizveden u Kini izuzet od EU carina

Europska unija odobrila je izuzeće od carina za Volkswagenov Cupra Tavascan, što je prvi takav slučaj pod novim mehanizmom koji signalizira smirivanje trgovinskih tenzija između Bruxellesa i Pekinga

Europska unija izuzet će jedan od električnih automobila Volkswagen Grupe proizvedenog u Kini od visokih uvoznih carina, što ga čini prvim vozilom koje je dobilo takvo odobrenje u sklopu novog mehanizma usmjerenog na ublažavanje trgovinskih napetosti. Ovaj potez predstavlja značajan korak u odnosima između EU-a i Kine na polju automobilske industrije te nudi potencijalni model za buduću suradnju.

Europska komisija potvrdila je da je prihvatila zahtjev Volkswagena za prodaju kompaktnog sportskog SUV-a Cupra Tavascan po cijeni koja je jednaka ili viša od predložene minimalne uvozne cijene. Kako navodi Bloomberg Business, Volkswagen se također obvezao na poštivanje uvozne kvote te će uložiti u značajne projekte povezane s baterijskim električnim vozilima unutar Europske unije. Zauzvrat, VW neće morati platiti kompenzacijsku carinu od 20,7 posto koja je za ovaj model uvedena 2024. godine, što će zasigurno ojačati profitne marže koje su bile narušene izvornom carinskom strukturom.

Novi mehanizam kao putokaz za budućnost

Dogovor s Volkswagenom prvi je takav slučaj unutar novog sustava Europske unije koji proizvođačima automobila omogućuje podnošenje zahtjeva za izuzeće od carina za svaki pojedini model električnog vozila proizveden u Kini koji žele uvesti. Ovaj okvir, najavljen tek prošlog mjeseca, nudi potencijalni putokaz i za druge tvrtke, poput kineskog giganta BYD-a koje planiraju povećati isporuke svojih automobila na europsko tržište. Novi pristup signalizira značajno popuštanje trgovinskih napetosti između Bruxellesa i Pekinga, a istovremeno omogućuje Europskoj uniji da osigura investicijska obećanja i zaštiti vlastitu industriju od priljeva jeftinijih kineskih električnih vozila.

Za Volkswagen, koji ulaže milijarde dolara u postrojenje u Anhuiju gdje se Tavascan proizvodi, ovo izuzeće predstavlja ključan poslovni uspjeh. Iako je Volkswagen svoj zahtjev podnio još u listopadu, Europska komisija nije objavila detalje o minimalnoj cijeni koju je VW ponudio, kao ni o dogovorenoj uvoznoj kvoti. Unatoč tome, ovaj je potez jasan pokazatelj da EU traži pragmatična rješenja koja uravnotežuju protekcionističke mjere s poticanjem stranih ulaganja.

U svakom slučaju, ova odluka mogla bi potaknuti i druge globalne proizvođače s proizvodnjom u Kini da istraže slične sporazume.