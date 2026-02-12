Cupra Tavascan prvi je automobil proizveden u Kini izuzet od EU carina

Europska unija odobrila je izuzeće od carina za Volkswagenov Cupra Tavascan, što je prvi takav slučaj pod novim mehanizmom koji signalizira smirivanje trgovinskih tenzija između Bruxellesa i Pekinga

Autonet.hr četvrtak, 12. veljače 2026. u 06:00
Cupra Tavascan 📷 Foto: Cupra
Cupra Tavascan Foto: Cupra

Europska unija izuzet će jedan od električnih automobila Volkswagen Grupe proizvedenog u Kini od visokih uvoznih carina, što ga čini prvim vozilom koje je dobilo takvo odobrenje u sklopu novog mehanizma usmjerenog na ublažavanje trgovinskih napetosti. Ovaj potez predstavlja značajan korak u odnosima između EU-a i Kine na polju automobilske industrije te nudi potencijalni model za buduću suradnju.

Europska komisija potvrdila je da je prihvatila zahtjev Volkswagena za prodaju kompaktnog sportskog SUV-a Cupra Tavascan po cijeni koja je jednaka ili viša od predložene minimalne uvozne cijene. Kako navodi Bloomberg Business, Volkswagen se također obvezao na poštivanje uvozne kvote te će uložiti u značajne projekte povezane s baterijskim električnim vozilima unutar Europske unije. Zauzvrat, VW neće morati platiti kompenzacijsku carinu od 20,7 posto koja je za ovaj model uvedena 2024. godine, što će zasigurno ojačati profitne marže koje su bile narušene izvornom carinskom strukturom.

Novi mehanizam kao putokaz za budućnost

Dogovor s Volkswagenom prvi je takav slučaj unutar novog sustava Europske unije koji proizvođačima automobila omogućuje podnošenje zahtjeva za izuzeće od carina za svaki pojedini model električnog vozila proizveden u Kini koji žele uvesti. Ovaj okvir, najavljen tek prošlog mjeseca, nudi potencijalni putokaz i za druge tvrtke, poput kineskog giganta BYD-a koje planiraju povećati isporuke svojih automobila na europsko tržište. Novi pristup signalizira značajno popuštanje trgovinskih napetosti između Bruxellesa i Pekinga, a istovremeno omogućuje Europskoj uniji da osigura investicijska obećanja i zaštiti vlastitu industriju od priljeva jeftinijih kineskih električnih vozila.

Za Volkswagen, koji ulaže milijarde dolara u postrojenje u Anhuiju gdje se Tavascan proizvodi, ovo izuzeće predstavlja ključan poslovni uspjeh. Iako je Volkswagen svoj zahtjev podnio još u listopadu, Europska komisija nije objavila detalje o minimalnoj cijeni koju je VW ponudio, kao ni o dogovorenoj uvoznoj kvoti. Unatoč tome, ovaj je potez jasan pokazatelj da EU traži pragmatična rješenja koja uravnotežuju protekcionističke mjere s poticanjem stranih ulaganja.

U svakom slučaju, ova odluka mogla bi potaknuti i druge globalne proizvođače s proizvodnjom u Kini da istraže slične sporazume.

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi