Dok nafta divlja zbog sukoba na Bliskom istoku, cijena baterija pada

Cijena nafte koketira sa 100 dolara po barelu, no cijena baterijske pohrane pala je ispod 100 dolara po MWh. Kako geopolitičke napetosti neočekivano ubrzavaju prijelaz na obnovljive izvore energije

Autonet.hr ponedjeljak, 16. ožujka 2026. u 06:18
📷 Foto: Unsplash
Dok se svijet suočava s posljedicama sukoba u Iranu i njegovim utjecajem na globalnu politiku i ekonomiju, na energetskom tržištu odvijaju se tihe, ali tektonske promjene. Dok cijena nafte prijeti probijanjem psihološke granice od 100 dolara po barelu, cijena energije iz baterija pala je ispod jednako važne granice od 100 dolara po megavatsatu, signalizirajući da bi se tranzicija s fosilnih goriva mogla odvijati brže nego što smo očekivali.

Prema analizi Bloomberg Opiniona, ovaj cjenovni preokret nije samo privremeni trend. Dok analitičari predviđaju da će cijena nafte nastaviti rasti za tri do šest dolara dnevno dokle god traje sukob, tehnologija baterija postala je toliko konkurentna da povratka na staro više nema. Da bismo razumjeli razmjere ove promjene, dovoljno je usporediti energetsku vrijednost. U jednom barelu nafte nalazi se otprilike 1,6 megavatsati energije. Trenutna cijena električne energije iz mreže koja koristi četverosatne baterije iznosi oko 78 dolara po megavatsatu, što je energetski ekvivalent cijeni od 125 dolara po barelu nafte.

No, ključna razlika leži u učinkovitosti. Elektrane na naftu imaju iskoristivost od oko 30 posto, što znači da se 70 posto energije gubi. S druge strane, baterije na razini komunalnih usluga vraćaju oko 80 posto električne energije koju pohrane. Čak i modernije plinske elektrane, s učinkovitošću do 60 posto, u velikom dijelu svijeta postale su skuplji izvor električne energije od baterija koje se pune jeftinom obnovljivom energijom kada sija sunce ili puše vjetar.

Ova promjena paradigme nije ograničena samo na velike energetske sustave, već se izravno odražava i na džepove potrošača. U svijetu električnih vozila, svaki porast cijene nafte čini baterije još privlačnijima. Ironično, čini se da je američki predsjednik Donald Trump svojim potezima prema Iranu dao svijetu ogroman poticaj u smjeru dugo najavljivane tranzicije s nafte. Iako su specifičnosti tog "poticaja" daleko od idealnih, konačni rezultat bi mogao biti iznimno pozitivan za planet.

 

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi