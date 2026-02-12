Europska autoindustrija predlaže vladajućima: Manje pravila, više punjača i spas za male automobile

Predsjednik ACEA-e otvorenim je pismom pozvao na jačanje industrijske otpornosti, pragmatičan pristup dekarbonizaciji i hitno zaustavljanje pada proizvodnje vozila unutar granica Europske unije

Autonet.hr četvrtak, 12. veljače 2026. u 14:31

Ola Källenius, predsjednik Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA) i CEO Mercedes-Benza, uputio je otvoreno pismo čelnicima Europske unije u kojem definira tri ključna prioriteta za osiguranje industrijske budućnosti kontinenta. Pismo je naslovljeno na Europski parlament i Komisiju, tj. one koji u svojim rukama drže budućnost autoindustrije u EU, a uključuje prijedloge za deregulaciju, pametniju dekarbonizaciju te spas lokalne europske proizvodnje.

Poticanje proizvodnje

Prvi prioritet usmjeren je na jačanje otpornosti i upravljanje kritičnim ovisnostima kako bi se spriječila deindustrijalizacija Europe. Källenius apelira na Europski parlament i države članice da hitno odobre i implementiraju sporazume o slobodnoj trgovini, s posebnim naglaskom na Indiju i Mercosur.

Istovremeno, naglašava se potreba za politikama koje potiču proizvodnju i investicije kroz poticajne mjere, a ne restrikcije. To uključuje brže i jednostavnije izdavanje dozvola, smanjenje troškova industrijske energije te veću produktivnost rada. Poseban fokus stavljen je na osiguravanje predvidljive potpore za početna ulaganja i operativne troškove, što je nužno za značajno povećanje kapaciteta proizvodnje baterija za električna vozila u Europi.

Fleksibilnost u dekarbonizaciji

Drugi ključni prioritet odnosi se na "trosmjerni" put dekarbonizacije za automobile, kombije te autobuse i kamione. Källenius upozorava da trenutni prijedlozi Komisije o izmjenama regulative o emisijama CO2 nisu dovoljni. Smatra da je potrebno ojačati mjere olakšanja usklađenosti za 2030. godinu, pri čemu su kombi vozila u posebno izazovnoj situaciji. Također, predlaže se ranija primjena mehanizma kompenzacije, prije 2035. godine, kako bi se ubrzao razvoj tržišta održivih goriva i naprednih zelenih materijala.

Za sektor teretnih vozila traži se brzo usvajanje amandmana koji bi proizvođačima kamiona omogućili veću fleksibilnost u stvaranju emisijskih kredita. ACEA ističe da postizanje ambicioznih klimatskih ciljeva izravno ovisi o dosljednim poticajima potražnje u svim državama članicama, nižim cijenama električne energije te znatno bržem širenju infrastrukture za punjenje električnih vozila diljem Unije.

Usklađenje regulative

Treći prioritet upozorava na zabrinjavajući trend stagnacije proizvodnje vozila u Europi. Zbog zastarjelog voznog parka i sve strožih regulatornih zahtjeva, proizvodnja pristupačnih kompaktnih automobila u Europi postaje ekonomski neisplativa. Källenius stoga poziva na ubrzanje obnove voznog parka i uvođenje načela pojednostavljenja u proces donošenja politika. Kao primjer navodi normu Euro 7 za teška vozila, za koju tvrdi da zahtijeva radikalno pojednostavljenje kako bi se oslobodila sredstva za investicije u elektrifikaciju.

Konačno, u pismu se zagovara usklađivanje regulatornih paketa s razvojnim ciklusima vozila, umjesto dosadašnje prakse stalnog uvođenja inkrementalnih pravila. Cilj ovih mjera je stvoriti stabilno okruženje koje će omogućiti europskim proizvođačima da ostanu konkurentni na globalnom tržištu, zadržavajući pritom tehnološku neutralnost i otpornost na vanjske tržišne šokove.

