Ford će koristiti Renaultovu tehnologiju za novu generaciju električnih vozila

Ford i Renault potpisali su sporazum o razvoju dva nova električna modela na platformi Ampere koji će se proizvoditi u Francuskoj, s prvim vozilom koje će se očekivano pojaviti na tržištu početkom 2028. godine

Veliki proizvođači automobila, Ford i Renault Grupa, objavili su sklapanje značajnog strateškog partnerstva usmjerenog na proširenje ponude Fordovih električnih vozila za europske kupce. Ovaj potez ima za cilj značajno jačanje konkurentnosti obiju kompanija u automobilskom okruženju koje se ubrzano mijenja, stoji u priopćenju, no jasno je da je Ford traži rješenje kojim bi u svojoj gami nadomjestio ugašene modele Fiesta i Focus, odnosno uveo njihove električne zamjene.

Temelj ove suradnje dvaju kompanija je sporazum o razvoju dva modela različitih električnih vozila pod brendom Ford, koja će se temeljiti na Renaultovoj platformi Ampere. Novi modeli koristit će snažne resurse Renault Grupe u segmentu električnih vozila te će se proizvoditi u Renaultovim pogonima u sjevernoj Francuskoj, poznatim kao ElectriCity. Iako će vozila dizajnirati Ford te zadržati autentični DNK marke i prepoznatljivu dinamiku vožnje, njihov razvoj odvijat će se u suradnji s Renault Grupom. Trebao bi to biti prvi korak u sveobuhvatnoj ofenzivi novih Fordovih modela u Europi.

Renault 5 inspirira zamjenu Fieste

Prema najavama, prvi od dva nova vozila u prodajnim se salonima očekuje početkom 2028. godine. Riječ je o električnom "superminiju" koji će se proizvoditi uz Renault 5. Dostupne informacije sugeriraju da bi Renault 5 mogao poslužiti kao inspiracija za novu Fiestu. Drugi model vjerojatno će biti kompaktni električni crossover temeljen na arhitekturi Renaulta 4, koji bi u budućnosti mogao zamijeniti model Puma Gen-E. Oba modela koristit će istu Ampr EV arhitekturu kao i Renaultovi modeli 4 i 5.

Jim Baumbick, predsjednik Ford Europe, Jim Farley, predsjednik i izvršni direktor tvrtke Ford Motor Company, François Provost, izvršni direktor Renault Grupe i Josep Maria Recasens, glavni direktor za strategiju, upravljanje proizvodima i programima, izvršni direktor Ampere

Suradnja i u segmentu gospodarskih vozila

Osim suradnje na putničkim električnim vozilima, Ford i Renault Grupa potpisali su i Pismo namjere vezano za suradnju u segmentu lakih gospodarskih vozila. Partneri će istražiti mogućnost zajedničkog razvoja i proizvodnje odabranih gospodarskih vozila pod brendovima Ford i Renault. Cilj je iskoristiti dokazane sposobnosti i konkurentnost platforme Ampere te industrijske kapacitete u Francuskoj za proizvodnju, čime bi se stvorila snažna sila spremna za poticanje inovacija i učinkovitosti na europskom tržištu.