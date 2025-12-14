Ford će koristiti Renaultovu tehnologiju za novu generaciju električnih vozila

Ford i Renault potpisali su sporazum o razvoju dva nova električna modela na platformi Ampere koji će se proizvoditi u Francuskoj, s prvim vozilom koje će se očekivano pojaviti na tržištu početkom 2028. godine

Autonet.hr nedjelja, 14. prosinca 2025. u 06:00

Veliki proizvođači automobila, Ford i Renault Grupa, objavili su sklapanje značajnog strateškog partnerstva usmjerenog na proširenje ponude Fordovih električnih vozila za europske kupce. Ovaj potez ima za cilj značajno jačanje konkurentnosti obiju kompanija u automobilskom okruženju koje se ubrzano mijenja, stoji u priopćenju, no jasno je da je Ford traži rješenje kojim bi u svojoj gami nadomjestio ugašene modele Fiesta i Focus, odnosno uveo njihove električne zamjene.

Temelj ove suradnje dvaju kompanija je sporazum o razvoju dva modela različitih električnih vozila pod brendom Ford, koja će se temeljiti na Renaultovoj platformi Ampere. Novi modeli koristit će snažne resurse Renault Grupe u segmentu električnih vozila te će se proizvoditi u Renaultovim pogonima u sjevernoj Francuskoj, poznatim kao ElectriCity. Iako će vozila dizajnirati Ford te zadržati autentični DNK marke i prepoznatljivu dinamiku vožnje, njihov razvoj odvijat će se u suradnji s Renault Grupom. Trebao bi to biti prvi korak u sveobuhvatnoj ofenzivi novih Fordovih modela u Europi.

Renault 5 inspirira zamjenu Fieste

Prema najavama, prvi od dva nova vozila u prodajnim se salonima očekuje početkom 2028. godine. Riječ je o električnom "superminiju" koji će se proizvoditi uz Renault 5. Dostupne informacije sugeriraju da bi Renault 5 mogao poslužiti kao inspiracija za novu Fiestu. Drugi model vjerojatno će biti kompaktni električni crossover temeljen na arhitekturi Renaulta 4, koji bi u budućnosti mogao zamijeniti model Puma Gen-E. Oba modela koristit će istu Ampr EV arhitekturu kao i Renaultovi modeli 4 i 5.

Jim Baumbick, predsjednik Ford Europe, Jim Farley, predsjednik i izvršni direktor tvrtke Ford Motor Company, François Provost, izvršni direktor Renault Grupe i Josep Maria Recasens, glavni direktor za strategiju, upravljanje proizvodima i programima, izvršni direktor Ampere
Jim Baumbick, predsjednik Ford Europe, Jim Farley, predsjednik i izvršni direktor tvrtke Ford Motor Company, François Provost, izvršni direktor Renault Grupe i Josep Maria Recasens, glavni direktor za strategiju, upravljanje proizvodima i programima, izvršni direktor Ampere

Suradnja i u segmentu gospodarskih vozila

Osim suradnje na putničkim električnim vozilima, Ford i Renault Grupa potpisali su i Pismo namjere vezano za suradnju u segmentu lakih gospodarskih vozila. Partneri će istražiti mogućnost zajedničkog razvoja i proizvodnje odabranih gospodarskih vozila pod brendovima Ford i Renault. Cilj je iskoristiti dokazane sposobnosti i konkurentnost platforme Ampere te industrijske kapacitete u Francuskoj za proizvodnju, čime bi se stvorila snažna sila spremna za poticanje inovacija i učinkovitosti na europskom tržištu.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi