Ford i Geely udružuju snage na europskom tržištu

Kineska tvrtka ući će u Fordovu tvornicu u Valenciji i zajedno će proizvoditi vozila s više vrsta pogona, uz Fordov udjel od 66% i Geelyjev od 34%, s početkom rada u prvoj polovici 2027. godine

Kompanije Ford Motor Company i Geely Automobile Holdings objavile su sporazum o osnivanju zajedničkog poduzeća (joint venture) usmjerenog na europsko tržište. Proizvodni pogon bit će smješten u Fordovom industrijskom kompleksu u Valenciji, u Španjolskoj, a početak rada očekuje se u prvoj polovici 2027. godine, ovisno o ishođenju potrebnih regulatornih odobrenja. Prema predloženom vlasničkom modelu, Ford će držati 66% udjela u novoj tvrtki, dok će Geely Auto imati 34%.

Proizvodnja i tržišni nastup

Nova će kompanija proizvoditi putnička vozila s više vrsta pogona (multi-energy) za obje marke. Tvornica u Valenciji, čiji je potencijalni godišnji kapacitet oko 500.000 vozila, od 2028. godine započet će s proizvodnjom četiriju novih modela. Riječ je o novom članu obitelji Ford Bronco, potpuno novom Fordovom crossoveru razvijenom u suradnji s Geelyjem te dva električna SUV modela marke Geely.

Novi Fordov crossover dio je šire strategije kojom ta kompanija planira plasirati pet novih putničkih vozila na europsko tržište do 2029. godine. Proizvodnja postojećeg modela Ford Kuga, pak, nastavit će se bez prekida tijekom prijelaznog razdoblja.

Udruživanjem proizvodnih volumena, Ford i Geely nastoje maksimalno iskoristiti kapacitete tvornice u Valenciji i smanjiti troškove po proizvedenom vozilu. Odluka o partnerstvu dolazi u trenutku snažne konkurencije na europskom automobilskom tržištu, obilježenom strožim regulativama, visokim operativnim troškovima i pojavom novih globalnih takmaca.

Predsjednik tvrtke Ford of Europe, Jim Baumbick, istaknuo je da je cilj partnerstva u potpunosti iskoristiti tvornicu visoke klase i njezinu radnu snagu te odgovoriti na nove troškovne standarde u industriji. S druge strane, potpredsjednik Geely Auto Groupa, Alex Nan, naglasio je da suradnja odražava predanost otvorenom i zajedničkom razvoju proizvoda u sklopu njihove strategije rasta.

Odnosi ovih dviju kompanija datiraju još iz 2010. godine, kada je Ford prodao tvrtku Volvo Cars Geelyju. Pregovori o ovom zajedničkom pothvatu trajali su nekoliko mjeseci. Geely Auto u prvoj je polovici ove godine zabilježio prodaju od 474.228 vozila na inozemnim tržištima, dok je u 2025. godini ostvario ukupnu kumulativnu prodaju od 3.024.567 jedinica.