Ford pregovara s kineskim Geelyjem o zajedničkoj proizvodnji u Europi

Američki proizvođač automobila Ford razmatra partnerstvo s kineskim divom Geelyjem kako bi iskoristio svoje nedovoljno iskorištene pogone u Valenciji, što bi Kinezima olakšalo ulazak na europsko tržište električnih vozila

Ford vodi razgovore s kineskim Geelyjem o dijeljenju proizvodnih kapaciteta u Europi. Američki proizvođač automobila traži nova globalna partnerstva dok prolazi kroz temeljitu reviziju svoje strategije za električna vozila.

Naime, delegacija Fordovih direktora posjetila je Kinu ovog tjedna kako bi razgovarali o mogućnostima suradnje, uključujući korištenje Fordovog postrojenja za sklapanje automobila u Valenciji u Španjolskoj, otkrio je izvor upoznat sa situacijom koji je želio ostati anoniman jer informacije nisu javne.

Potencijalna korist za obje strane

Dijeljenje pogona u Valenciji moglo bi biti dobitna kombinacija za obje strane. Geelyju bi takav dogovor omogućio izbjegavanje europskih carina na uvoz električnih vozila proizvedenih u Kini, dok bi Ford značajno povećao iskoristivost svoje tvornice. Od 2024. godine, u tom se pogonu proizvodi samo sportski terenac Ford Kuga, a proizvodnja je prošle godine vjerojatno pala ispod 100.000 jedinica, prema procjenama francuske konzultantske tvrtke Inovev. Tvornica je, za usporedbu, projektirana za godišnji kapacitet od 400.000 vozila.

Predstavnik Forda izjavio je kako tvrtka "stalno vodi razgovore s mnogo kompanija o raznim temama. Ponekad se ti razgovori materijaliziraju, a ponekad ne". Glasnogovornik Geelyja odbio je komentirati situaciju. O pregovorima je prvi izvijestio Reuters.

Skupo restrukturiranje Fordove strategije za električna vozila dovelo je do toga da se američki proizvođač sve više okreće nekim od najpoznatijih kineskih brendova u potrazi za potencijalnim partnerstvima i to unatoč tome što ih je glavni izvršni direktor Jim Farley prethodno nazvao "kolosalnom strateškom prijetnjom". Osim s Geelyjem, Ford je, prema nedavnom izvješću Financial Timesa, vodio razgovore o suradnji i s drugim kineskim proizvođačima automobila, uključujući BYD i Xiaomi.

Prema izvoru upoznatom s razgovorima, pregovori između Forda i Geelyja usredotočeni su isključivo na proizvodnju i ne uključuju potencijal za dijeljenje tehnologija, poput sustava za autonomnu vožnju. Naglašeno je kako su razgovori u preliminarnoj fazi i ne moraju nužno rezultirati dogovorom.

S druge strane, Geely, koji u svom portfelju kontrolira i Volvo te Lotus, već neko vrijeme nastoji postići bolju integraciju unutar golemog poslovnog carstva svog predsjednika, milijardera Li Shufua. Li je prošle godine izjavio da će njegova tvrtka prestati graditi nove tvornice automobila zbog ozbiljne globalne prekapacitiranosti te će se umjesto toga usredotočiti na korištenje postojećih postrojenja unutar grupe ili na suradnju s partnerima.