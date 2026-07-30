Fortune: BYD zadržao položaj među sto najvećih svjetskih tvrtki

BYD je zauzeo 91. mjesto na ljestvici Fortune Global 500 za 2026. godinu, a to predstavlja već peto uzastopno uvrštenje kineske autokompanije na taj prestižni popis

Autonet.hr četvrtak, 30. srpnja 2026. u 17:10

Tijekom 2025. godine, BYD je zabilježio rast poslovanja. Godišnji prihod kompanije dosegnuo je 111 milijardi američkih dolara, dok je neto dobit iznosila 4,5 milijardi dolara. Prodavši 4,6 milijuna vozila iz kategorije "nove energije", kompanija je zabilježila najveći broj prodanih ekoloških vozila u svijetu i kineskom automobilskom sektoru. U prvih šest mjeseci 2026. godine prodano je više od 1,8 milijuna vozila. U srpnju je s proizvodne trake sišlo 17-milijunto BYD vozilo nove energije, čime je BYD postao prvi proizvođač automobila u svijetu koji je dosegnuo taj broj.

U protekloj je godini BYD u istraživanje i razvoj usmjerio 8,7 milijardi dolara, odnosno 17% više nego godinu ranije. Tim je ulaganjem drugu godinu zaredom zauzeo prvo mjesto po visini ulaganja na domaćem dioničkom tržištu. U prvom tromjesečju 2026. godine, BYD je u istraživanje i razvoj uložio 1,6 milijardi dolara. Ukupna BYD-ova ulaganja u istraživanje i razvoj dosad su premašila 34,5 milijardi dolara.

U ožujku ove godine BYD je predstavio drugu generaciju svoje Blade baterije i tehnologiju brzih punionica FLASH Charging. Do kraja godine kompanija planira postaviti 20.000 FLASH Charging punionica u Kini te još 6000 punionica na međunarodnim tržištima. U svibnju je BYD ponudio jednogodišnje jamstvo sigurnosti za svoj sustav autonomne gradske vožnje (Urban Navigate on Autopilot) te je omogućio dostupnost inteligentnog sustava vožnje God’s Eye-B (izvedbe s LiDAR-om) u cjelokupnoj ponudi vozila.

Inozemna prodaja BYD-a u 2025. godini prvi je put prešla granicu od milijun vozila, uz godišnji rast od 145%. Prodaja na međunarodnim tržištima u prvoj polovici 2026. godine premašila je 780.000 prodanih primjeraka. Na europskom tržištu debitirali su modeli DENZA Z, Z9GT i D9.

Zaključno s 30. lipnja ove godine, BYD-ova vozila nove energije smanjila su emisiju ugljikova dioksida za više od 149 milijardi kilograma u cjelokupnom životnom ciklusu i proizvodnji energije, što odgovara učinku sadnje gotovo 2,5 milijardi stabala. Kompanija je osnovala zakladu za obrazovanje u vrijednosti od 413 milijuna dolara, ugovorila donacije sa 127 kineskih sveučilišta te osigurala potporu za više od 6000 studenata.

Uvrštenje među sto najvećih svjetskih kompanija odražava prisutnost BYD-a u sektoru vozila nove energije te nastavak ulaganja u tehnološke inovacije i širenje na globalnom tržištu. U narednom razdoblju kompanija planira daljnja ulaganja u održivi razvoj, nove tehnologije i međunarodna tržišta s ciljem smanjenja globalne temperature za 1 °C.

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