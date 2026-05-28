Gucci ulazi u Formulu 1 kao vodeći sponzor tima Alpine

Modna kuća Gucci i tim Alpine iz Formule 1 službeno su objavili strateško partnerstvo koje stupa na snagu od početka Svjetskog prvenstva 2027. godine. Od sljedeće sezone ova će se momčad natjecati pod službenim imenom "Gucci Racing Alpine Formula One Team" te će nastupati u prepoznatljivim Guccijevim bojama. Ovo je prvi put u povijesti da jedna luksuzna modna kuća postaje krovni partner neke momčadi u elitnom automobilističkom natjecanju i da ekipa po njoj nosi ime.

Suradnja označava i pokretanje platforme "Gucci Racing", novog poslovnog projekta utemeljenog na vrijednostima performansi, preciznosti, discipline i izvrsnosti. Platforma je osmišljena na sjecištu luksuza i sporta, a partnerstvo s Alpineom predstavlja njezin prvi pothvat. Projekt će dobiti i poseban vizualni identitet koji spaja Guccijev kultni logo s isprepletenim slovima G i natpis "Gucci Racing".

Odluka o ulasku u Formulu 1 temelji se na njezinom globalnom dosegu i pristupu brzorastućoj, raznolikoj i premium publici na ključnim strateškim tržištima. Iz Guccija navode kako im to okruženje omogućuje jačanje privlačnosti, vidljivosti i kulturne relevantnosti na razini koju rijetko koja druga platforma može ponuditi.

Suradnja će se protezati daleko izvan same vidljivosti na stazi te će uključivati niz inicijativa tijekom nadolazećih sezona – od zajedničkih sadržaja i proizvoda do iskustava za klijente i ekskluzivnih angažmana. Alpine se trenutačno nalazi na sredini grida i drži petu poziciju u ovogodišnjem prvenstvu, što je njihov najboljim bodovni početak sezone u povijesti momčadi.

Glavni izvršni direktor Keringa, Luca de Meo, istaknuo je kako je Formula 1 evoluirala daleko izvan sporta i postala jedna od najsnažnijih platformi za premium sadržaj na svijetu, koja svake sezone doseže više od 1,5 milijardi ljudi te privlači sve mlađu i žensku publiku. Izvršni direktor Renault Grupe, François Provost, naglasio je kako je ovo partnerstvo snažan oslonac za jačanje prepoznatljivosti i utjecaja Alpinea na novim tržištima i među mlađim generacijama.

Zadovoljstvo projektom izrazio je i Flavio Briatore, kontroverzni izvršni savjetnik Alpine Formula One tima, podsjećajući kako momčad iz Enstonea već ima povijest drugačijeg pristupa te da je ranije pokazala kako moda može pobijediti u Formuli 1. Briatore je dodao kako novo partnerstvo, u trenutku poboljšanih rezultata na stazi, jasno pokazuje rastući zamah iza francuske momčadi.