I Gvardiol će voziti "Kineza": BYD postaje službeni automobilski partner Manchester Cityja

Kineski proizvođač automobila BYD i nogometni velikan Manchester City objavili su suradnju koja obuhvaća isporuku električnih vozila, inovativna energetska rješenja i brendiranje dresova

Vodeći svjetski proizvođač vozila nove energije, BYD, službeno je postalo automobilski partner nogometnog kluba Manchester City. Njihovo partnerstvo predstavlja spoj tehnologije i sporta, s ciljem promicanja održivije budućnosti. Suradnja nije ograničena samo na sponzorstvo, već uključuje integraciju BYD-jevih tehnologija u klupsku infrastrukturu, čime kineska kompanija dodatno učvršćuje svoju poziciju na globalnom tržištu.

Vidljivost i infrastruktura

U sklopu dogovora, BYD Grupa će osigurati vozila marki BYD i DENZA za potrebe kluba, ali i implementirati napredne sustave za pohranu energije. Primjerice, u klupskom kampu City Football Academy bit će postavljeni punjači i baterijski sustavi, čime će energetska rješenja ove kompanije postati ključni dio centra u kojem treniraju sve uzrasne kategorije kluba, uključujući mušku i žensku prvu momčad.

Vizualni identitet BYD-a bit će snažno prisutan u svim aspektima djelovanja kluba. Logotip kompanije krasit će rukave dresova za trening muške momčadi odmah, dok će se od sljedeće sezone naći i na opremi ženske momčadi. Dodatno, brend će biti istaknut na stadionu Etihad, konkretno na naslonima klupa za igrače, a jedno od vozila predvodit će klupski autobus prilikom dolaska na domaće utakmice Premier lige.

Igrači kluba Manchester City Marc Guéhi, Rayan Aït-Nouri i Omar Marmoush te Stella Li i Ferran Soriano BYD

Čelnici obje organizacije, Stella Li (izvršna potpredsjednica BYD-a) i Ferran Soriano (glavni direktor, City Football Group), naglasili su kako su inovativnost, izvrsnost i zajednička vizija ekološke održivosti temelji na kojima grade ovo partnerstvo, nastojeći nadahnuti globalnu bazu navijača modernim tehnološkim rješenjima.

BYD je danas sa svojom gamom prisutan u više od 110 zemalja, a prošle je godine zabilježio rekordnu prodaju od 4,6 milijuna vozila. Ovaj potez nastavak je ambiciozne sportske strategije BYD-a, koji je ranije već bio sponzor velikih natjecanja poput UEFA Europskog prvenstva 2024. godine.