Ipak ništa od BMW-ovih motora u novim modelima Mercedesa

Nakon tjedana spekulacija, Mercedesov tehnički direktor Markus Schaefer konačno je stao na kraj glasinama o mogućoj suradnji s BMW-om na polju motora

Autonet.hr ponedjeljak, 15. rujna 2025. u 20:01
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Proteklih tjedana automobilskim svijetom kružile su glasine o potencijalnom partnerstvu između dva njemačka giganta, Mercedesa i BMW-a. Prema izvještajima koji su stizali iz Njemačke, Mercedes je navodno istraživao mogućnost korištenja BMW-ovih četverocilindričnih motora i mjenjača kako bi smanjio troškove tijekom postupnog prijelaza na električna vozila.

Spekulacije su išle toliko daleko da se spominjala i 2027. godina kao termin dolaska prvog Mercedesa s BMW-ovim motorom. U fokusu je navodno bio hvaljeni BMW-ov 2.0-litreni turbo motor koji se koristi u širokoj paleti njihovih modela. Činilo se kako su razgovori na visokoj razini zaista vođeni, no sada je stigao hladan tuš za sve koji su se nadali ovakvoj suradnji.

Naime, tehnički direktor Mercedesa, Markus Schaefer, odlučno je opovrgnuo takve navode tijekom Minhenskog sajma automobila.

 "U tome nema nikakve istine. Razvili smo vlastitu novu obitelj modularnih motora, FAME (Family of Modular Engines), koja pokriva sve zapremine i već je spremna zadovoljiti buduće EU7, China 7 i američke regulacije",  kratko i jasno je izjavio za talijanski Motor1.

Dakle,  iz Mercedesa poručuje da se okreću vlastitim snagama. Novi hibridni četverocilindrični motori bit će srce nadolazećih modela temeljenih na novoj MMA platformi, počevši s modelom CLA. Jedan od tih motora, M 252, je 1,5-litreni turbobenzinac uparen s osmostupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom i integriranim elektromotorom.

 

 

 



