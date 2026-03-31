Kia je započela proizvodnju manjeg električnog modela EV2

Nakon što se već neko vrijeme proizvodi model EV4, Kia je započela proizvodnju i EV2 u Europi. Točnije, drugi potpuno električnog vozila koje se proizvodi u Europi počeo je silaziti s proizvodnih traka u slovačkom mjestu Žilina. Ovo predstavlja još jedan korak naprijed u Kijinoj strategiji elektrifikacije za Stari kontinent. SUV B-segmenta proizvodit se u Kia Slovakia, nakon programa modernizacije proizvodnih linija koji je završen 2025. godine.

'Početak proizvodnje EV2 nastavlja testirati naše tehničke mogućnosti i fleksibilnost u Europi', rekao je Soohang Chang, predsjednik i izvršni direktor Kia Europe te nastavio: 'Kada je EV4 krenuo u proizvodnju u kolovozu prošle godine, pokazali smo našu sposobnost da istovremeno proizvodimo potpuno električne modele i automobile s hibridnim i motorima s unutarnjim izgaranjem. Sada, dodavanjem EV2, proizvodnja naše slovačke tvornice bolje će podržati Kijinu strategiju elektrifikacije u Europi.'

Brojni proizvodni procesi za lokalnu proizvodnju električnih vozila usavršeni su prilikom priprema za pokretanje proizvodnje EV4. Pored stručnih zaposlenika tu su i stotine robota potpomognutih naprednim proizvodnim tehnologijama, koji zajedno pomažu procesu silaska modela EV2 s proizvodne trake.

EV2 pripadnik je B-SUV segmenta. Riječ je o modelu koji se nudi s dvije opcije baterija, i to od 42,2 kWh i 61 kWh. Deklarirani doseg prema WLTP-u je do 317 odnosno 453 kilometra. Tu su fleksibilne opcije punjenja, uključujući brzo punjenje od 400 V DC, punjenje izmjeničnom strujom od 11 kW ili 22 kW. Povezane usluge, poput planiranja rute za električna vozila i dvosmjernog punjenja, pojednostavljuju korištenje. EV2 je dizajniran da služi kao primarni automobil u kućanstvu te je fokusiran na svakodnevnu upotrebljivost. Njegova kompaktna veličina i dalje nudi izdašan prostor za noge, uz klizna i nagibna stražnja sjedala te do 403 litre prtljažnog prostora.

Kia Slovakia osnovana je 2004. u Žilini, i to kako bi bolje opskrbljivala ključna europska tržišta. Tvornica od gotovo dva četvorna kilometra zapošljava oko 3700 ljudi i koristi više od 600 naprednih robota u pet glavnih proizvodnih područja: preša, karoserija, lakiranje, motor i montaža. Lani su uložili više od 200 milijuna eura u modernizaciju, poput robotike sljedeće generacije, poboljšanja proizvodnih linija i poboljšano radno okruženje. Tvornica je u 2025. godini proizvela otprilike 300.000 vozila i oko 470.000 motora, uključujući XCeed, Sportage i EV4, koji su izvezeni u 73 zemlje. Ove brojke čine 9,3 posto Kijine globalne proizvodnje vozila.

U prosincu ove godine će Kia Slovačka proslaviti dvadeset godina europske proizvodnje, a valja napomenuti kako su integrirali inicijative održivosti u svoje poslovanje. Na primjer, od drugog tromjesečja 2026. očekuje se da će fotonaponska elektrana, koja u potpunosti radi na obnovljivu električnu energiju, generirati do 1,5 posto godišnjih potreba pogona za električnom energijom.