Luminar ide u stečaj, slijedi prodaja tvrtke i tehnologije lidara

Tvrtka poznata po rješenjima u području lidara pokrenula je dobrovoljni stečajni proces kako bi omogućila prodaju poslovanja i zaštitu postojećih vjerovnika, u nadi da će uskoro pronaći kupca

Luminar Technologies, tehnološka tvrtka poznata po svojim lidar sustavima za autonomna vozila, objavila je pokretanje dobrovoljnog postupka stečaja pred sudom u Teksasu. Odluka je donesena uz podršku vjerovnika, odnosno vlasnika njihovih oobveznica, s ciljem olakšavanja procesa prodaje poslovanja. Ključni dio plana stečaja uključuje već postignut dogovor s tvrtkom Quantum Computing o kupnji vlasničkog udjela u podružnici Luminar Semiconductors, za iznos od 110 milijuna dolara.

Prodaja kroz stečaj

Važno je istaknuti da podružnica LSI nije dužnik u ovom stečajnom postupku te se očekuje da će njezino operativno poslovanje ostati netaknuto nakon podnošenja zahtjeva za stečaj. Istodobno, Luminar kroz sudski nadziran proces traži kupca i za svoje osnovno poslovanje s tehnologijom lidara, težeći postizanju najviše moguće vrijednosti za imovinu.

Kako bi se osigurala sredstva za financiranje sudskog postupka i podrška operacijama marketinga i prodaje, grupa vjerovnika pristala je na Luminarovo korištenje približno 25 milijuna dolara postojeće gotovine. Izvršni direktor Paul Ricci naglasio je kako ove transakcije predstavljaju najbolju priliku za maksimiziranje vrijednosti za sve dionike.

Ricci je pojasnio da su, unatoč značajnim koracima poduzetim u posljednjih šest mjeseci u smjeru operativne discipline i smanjenja troškova, naslijeđene dužničke obveze i sporiji tempo prihvaćanja tehnologije u industriji otežali održivo poslovanje tvrtke. Luminar je, naime, u pravnom sporu s bivšim direktorom i osnivačem, Austinom Russellom, koji je nedavno pokušao ponovno preuzeti tvrtku. Dodatne probleme za kompaniju donio je i Volvo svojom nedavnom odlukom da prestane od njih kupovati ključne senzore, odnosno da neće od 2026. godine više ugrađivati njihove lidare uslijed ograničenih količina koje se mogu proizvesti.

Luminar

Poslovanje se nastavlja, za sada

Upravni odbor Luminara je nakon sveobuhvatne analize zaključio da je sudski nadziran proces prodaje najbolji izlaz iz teške situacije. Tijekom trajanja postupka kompaniju očekuje nastavak redovnog poslovanja, uključujući blisku suradnju s dobavljačima i partnerima kako bi se minimizirali poremećaji u isporuci hardvera i softvera, primarno lidara koji se ugrađuju u vozila nekoliko marki – među kojima se ističu Mercedes-Benz, Toyota i Audi. O Luminaru i njihovoj se tehnologiji moglo dosta toga doznati u nedavnom videu Marka Robera, u kojem je on pokušao zavarati njihove senzore da se zabiju u zid od stiropora, na kojem je nacrtana cesta.

Tvrtka je sudu podnijela niz uobičajenih zahtjeva koji će joj omogućiti nastavak isplate plaća zaposlenicima, poštivanje obveza prema kupcima te podmirivanje obveza prema dobavljačima. Predloženi vremenski okvir predviđa završetak transakcija prodaje do kraja siječnja 2026. godine.