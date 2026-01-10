Mercedes-Benz CLA je Car of the Year 2026

Danas je na Salonu automobila u Bruxellesu proglašen novi Europski automobil godine 2026. Nakon što je godinu dana titulu ponosno nosio Renault 5 E-Tech, sada to nastavlja Mercedes-Benz CLA. Riječ je o titulu koju dodjeljuje međunarodni žiri specijaliziranih novinara i to njih 59. Nagrada Car of the Year ove godine slavi svoje 63. izdanje i to je učinila vraćanjem premium marke na vrh. Mercedes-Benz CLA okrunjen je najboljim europskim automobilom, pobijedivši u finalu šest drugih natjecatelja. Abecednim redom to su bili Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Renault 4 i Škoda Elroq.

Ovogodišnje izdanje bilo je konkurentnije nego ikad, s obzirom na to da su svi modeli u finalu imali elektrificirane značajke, dok ih je ipak većina 100% električna. Nakon što su u stilu glasanja kao na Eurosongu zbrojeni svi bodovi žirija iz 23 europske zemlje, dobiven je pobjednik. Mercedes-Benz CLA je osvojio 320 bodova, i to ispred Škode Elroq koja je došla do 220 bodova, dok je na trećem mjestu Kia EV4 uz 12 bodova manje. Četvrta je pozicija po broju bodova pripala Citroënu C5 Aircross, uz svega bod zaostatka za korejskim predstavnikom. Fiat Grande Punto je dobio okruglo 200 bodova. Šesta je pozicija pripala Daciji Bigster uz 170 bodova dok je Renault 4 E-Tech dobio 150 bodova.

Mercedes-Benz CLA bio je model koji je dobio najviše prvih mjesta od sudaca, njih 22, dok je Citroën C5 Aircross bio favorit 15 novinara u žiriju. Nitko ove godine nije odabrao Renault 4 kao pobjednika, a što je razumljivo s obzirom na to da je lani pobjednik bio Renaulta 5 E-Tech, a koji su tehnički dosta slični, a i godinu ranije pobjedu je odnio Renault Scénic E-Tech.

Kristijan Tićak

Zanimljivost za iduću godinu je što konačno i Hrvatska dobiva svog predstavnika u ovom prestižnom žiriju. Hrvatsku će predstavljati Kristijan Tićak koji je već 23 godine u auto moto novinarstvu, a od 2008. godine je glavni urednik specijaliziranog magazina Auto motor i sport, a još tri godine duže i glavni urednik magazina Motorevija. Pored Hrvatske, svog predstavnika dobiva i Slovačka, i to će biti Rastislav Chvala.