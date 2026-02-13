Mercedes-Benz očekuje rast zarade zahvaljujući novim modelima i smanjenju troškova

Njemački proizvođač luksuznih automobila najavljuje značajno poboljšanje zarade u tekućoj godini, unatoč tome što se prodaja i prihodi zadržavaju na razini iz 2025. godine

Autonet.hr petak, 13. veljače 2026. u 17:40
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Mercedes-Benz očekuje da će se zarada značajno poboljšati ove godine, potaknuta lansiranjem novih modela i sveobuhvatnim naporima unutar grupe za jačanje konkurentnosti. Iako se predviđa da će prodaja automobila i prihodi ostati na razinama iz 2025. godine, tvrtka je optimistična u pogledu svoje profitabilnosti.

Njemački proizvođač luksuznih automobila planira lansirati preko 40 novih modela do 2027. godine. Kompanija je u četvrtak izjavila kako su knjige narudžbi popunjene duboko u drugu polovicu 2026. godine, a proizvodnja se odvija u tri smjene kako bi se zadovoljila visoka potražnja. Prošle godine tvrtka je predstavila planove za povećanje učinkovitosti kroz niz mjera koje uključuju smanjenje broja radnih mjesta i premještanje dijela proizvodnje iz Njemačke u zemlje s nižim troškovima, poput Mađarske.

Ovi potezi dolaze u trenutku kada se europski proizvođači automobila suočavaju s brojnim izazovima. Kako navodi The Wall Street Journal, industrija se bori s posustajućom potražnjom za električnim vozilima, promjenjivim trgovinskim krajolikom nakon uvođenja carinskog režima od strane američkog predsjednika Trumpa te intenzivnom konkurencijom na ključnom kineskom tržištu, što tjera kompanije na hitno smanjenje troškova i poboljšanje konkurentnosti.

Mercedes je potvrdio da očekuje kako će prodaja automobila ove godine ostati na razini iz 2025., dok se prilagođena marža u automobilskoj jedinici predviđa u rasponu od 3 do 5 posto, u usporedbi s 5 posto u 2025. godini. Prihodi grupe u 2026. također će biti na razini iz 2025., kada su iznosili 132,21 milijarde eura. Ipak, očekuje se da će zarada grupe prije kamata i poreza (EBIT) biti značajno iznad prošlogodišnje razine od 5,82 milijarde eura.

 

