Mercedes zabilježio pad prodaje u 2025., ali je G-klasa popularnija nego ikad

Dok je BMW zabilježio rast, Mercedes-Benz je u 2025. godini imao pad isporuka. Prodaja električnih vozila pala je za devet posto, no AMG odjel i G-klasa ostvarili su rekordne rezultate

Dok je prodaja BMW-a na globalnoj razini polako rasla tijekom 2025. godine, njegov suparnik iz Stuttgarta nije zabilježio isti zamah. Mercedes-Benz izvijestio je o sveukupnom padu isporuka, iako nisu svi pokazatelji bili negativni. Posebno su se istaknuli modeli iz AMG odjela, koji su pružili značajan poticaj ukupnim brojkama.

Naime, Mercedes je zaključio 2025. godinu s prodanih 1.800.800 osobnih automobila. Kada se tome dodaju i kombi vozila, brojka raste na 2.160.000 jedinica. Usporedbe radi, BMW je prodao 2.383.218 vozila, dok je cijela BMW Grupa isporučila 2.463.715 jedinica. Samo prodaja osobnih automobila marke Mercedes-Benz pala je za devet posto, uz zabilježen pad u svim segmentima.

Pad na ključnim tržištima

Velik dio usporavanja došao je iz Azije, gdje je potražnja pretrpjela oštriji udarac. Prodaja u cijeloj regiji pala je za 16 posto na 747.000 vozila. Kina, koja je i dalje najveće pojedinačno tržište za Mercedes, zabilježila je još strmiji pad od 19 posto, s ukupno 551.900 prodanih jedinica do kraja godine.

Situacija nije izgledala puno bolje ni u Sjevernoj Americi. Regionalna prodaja pala je za 12 posto na 320.600 vozila, pri čemu je SAD sudjelovao s 284.600 jedinica, što također predstavlja pad od 12 posto. U Europi je prodaja blago pala za jedan posto na 634.600 vozila. Međutim, nije sve bilo negativno. Na manjim globalnim tržištima, Mercedes je zabilježio rast prodaje od 17 posto na 98.700 vozila, s izvanrednim rezultatima u Južnoj Americi (rast od 54 posto), Australiji (rast od 10 posto), Turskoj (rast od 11 posto) i Zaljevskim zemljama (rast od tri posto).

AMG i G-klasa kao svijetle točke

Za razliku od općeg pada, AMG odjel bio je svijetla točka. Slijedeći sličan trend koji je zabilježio i BMW-ov M odjel, Mercedes-AMG je ostvario snažan rast, što sugerira da potražnja za skupljim i snažnijim performansnim inačicama ostaje relativno čvrsta. Kako navodi Carscoops, Mercedes-AMG je prošle godine prodao 145.000 vozila, što predstavlja jedan od najjačih rezultata u povijesti odjela i povećanje od sedam posto u odnosu na 2024. godinu.

Još jedna iznimka u rezultatima bila je G-klasa, koja je imala izvanrednu godinu. Mercedes je isporučio 49.700 jedinica ovog robusnog terenca u 2025. godini, što je rekordna brojka i 23 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Mješoviti rezultati za električna vozila

Stvari nisu bile tako sjajne kada su u pitanju elektrificirani Mercedesovi modeli. Ukupna prodaja takvih vozila ostala je stabilna na 368.600 jedinica, no isporuke potpuno električnih vozila (BEV) pale su za devet posto na 168.800. To je manje od polovice BMW-ove prodaje električnih vozila, koja je prošle godine porasla za 3,6 posto na 442.072 jedinice.

Unatoč tome, postoji potencijal za preokret. Nedavno predstavljanje potpuno električnog modela CLA pomoglo je podići prodaju električnih vozila za 18 posto u četvrtom tromjesečju, a Mercedes će pažljivo pratiti hoće li se taj zamah nastaviti i u 2026. godini. Plug-in hibridni modeli su, s druge strane, zabilježili rast od devet posto tijekom godine.