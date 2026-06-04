MG gradi prvu tvornicu u Europi

Nova MG-ova tvornica u Španjolskoj trebala bi otvoriti više od 2.000 radnih mjesta, a početak njenog rada planiran je za 2028. godinu

MG je najavio izgradnju svoje prve proizvodne tvornice u Europi, točnije u Galiciji u Španjolskoj. Ova investicija vrijedna oko 200 milijuna dolara trebala bi otvoriti više od 2.000 radnih mjesta te imati godišnji proizvodni kapacitet do 120.000 vozila. Početak proizvodnje automobila u novoj tvornici planiran je za 2028. godinu.

"Pogon će objediniti istraživanje i razvoj vozila, naprednu proizvodnju, opskrbu ključnim komponentama te inteligentne logističke operacije, stvarajući potpuno povezani industrijski ekosustav. Ova platforma značajno će proširiti lokalnu proizvodnju i nabavu te ojačati otpornost, prilagodljivost i učinkovitost europskog opskrbnog lanca MG-a", priopćili su iz tvrtke.

Osim toga, MG planira proširiti suradnju s europskim tehnološkim partnerima, istraživačkim institucijama i dobavljačima, s fokusom na razvoj baterijskih tehnologija, inteligentnih sustava mobilnosti i rješenja za čistu energiju.

Tvrtka je također objavila da je ranije ove godine isporučila milijunto vozilo u Europi. Od povratka na britansko tržište 2011. godine MG je izgradio mrežu od više od 1.300 zastupnika na 34 europska tržišta, dok je njegova matična grupacija nedavno premašila brojku od 100 milijuna isporučenih vozila na globalnoj razini.