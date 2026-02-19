MG isporučio milijun vozila u Europi

Revitalizacija MG-a započela je 2011. godine, s početnim fokusom na tržište Ujedinjenog Kraljevstva. Danas posluju na 34 europska tržišta kroz mrežu od više od 1.300 distributera i dosegli su milijun isporuka u Europi

MG Motor dosegnuo je milijun isporučenih vozila na europskom tržištu, čime se zaokružuje razdoblje snažnog rasta tvrtke i širenja prodajne mreže diljem Europe.

„Tijekom 2025. godine, MG je zabilježio prodaju od 300.000 vozila, što predstavlja impresivan rast od 30 posto u odnosu na prethodnu godinu. Iako je Ujedinjeno Kraljevstvo s ukupno 386.000 isporuka ostalo najsnažnije pojedinačno tržište, rast je evidentan diljem kontinenta“, stoji u priopćenju MG-a.

Foto: MG Motor

Značajan udio u ukupnim rezultatima imaju električni modeli. Navodi se tako da je MG europskim kupcima do sada isporučio 317.000 električnih vozila, a među njima se posebno ističe model MG4 EV. Također, ističu da je u 2025. godini isporučeno 139.000 automobila s Hybrid+ pogonom, dok je najprodavaniji model općenito bio SUV MG ZS s 424.000 isporučenih primjeraka.

„Iako je temeljna naklonost prema kultnom imenu i nasljeđu britanskih sportskih automobila i dalje dragocjen temelj, isporuka milijuntog vozila simbolizira uspješan komercijalan povratak brenda u europske automobilske glavne tokove“, zaključuju iz MG-a.