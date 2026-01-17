Najveći pad prodaje Porschea od 2009. zbog slabe potražnje u Kini i Europi

Isporuke Porschea pale su 10 posto, što je najveći pad od financijske krize 2009. godine. Glavni uzroci su slaba potražnja za električnim vozilima i pad prodaje od čak 26 posto u Kini

Isporuke Porsche pale su za 10 posto prošle godine, što predstavlja najveći pad od 2009. godine i globalne financijske krize. Prema izvješću koje je tvrtka objavila ovoga petka, luksuzni brend unutar Volkswagen grupe isporučio je 279.449 vozila u 2025. godini, a glavni uzroci pada su slaba potražnja za električnim vozilima te značajan pad na kineskom i njemačkom tržištu.

Porsche se suočio s nizom izazova, uključujući ispravljanje preambicioznog plana za električna vozila koji je poremetio modelske planove i utjecao na profitne marže. Dodatni pritisak stvorile su carine u SAD-u, koje su prestigle Kinu kao najvažnije Porscheovo tržište. U Kini, gdje lokalna konkurencija postaje sve intenzivnija, prodaja Porschea pala je za čak 26 posto. Usporavanje gospodarstva u zemlji pogodilo je potrošače svih primanja, dok je dugotrajna kriza na tržištu nekretnina smanjila potrošnju na luksuznu robu.

Istovremeno, domaći proizvođači poput BYD-a , Xiaomija i Huaweija ciljaju na bogatije kupce premium materijalima te naprednim softverom i tehnologijom baterija, stvarajući slične probleme i njemačkim konkurentima poput BMW-a i Mercedesa.

Problemi s klasičnim modelima i pad na burzi

Problemi nisu zaobišli ni Europu. Pad isporuka na europskom tržištu djelomično je uzrokovan prekidima u isporuci Porschea 718 i Macana s motorima s unutarnjim izgaranjem. Podsjećamo da je Porsche bio prisiljen ukinuti proizvodnju tih popularnih modela zbog strožih propisa EU-a o kibernetičkoj sigurnosti koje nisu ispunjavali.

Kao posljedica loših poslovnih rezultata, dionice Porschea pale su za 1,2 posto u Frankfurtu. Vrijednost dionice pala je za više od 30 posto u posljednjih godinu dana, zbog čega je tvrtka ispala iz njemačkog DAX indeksa.

Novi CEO i planovi za oporavak

Uprava tvrtke obećala je poboljšanja nakon prošlogodišnjih neuspjeha, kada je čak četiri puta korigirala svoje prognoze. Pad performansi dogodio se u kritičnom trenutku za matičnu tvrtku Volkswagen, koja se uvelike oslanja na dobit svojih premium brendova, uključujući i Audi. Globalna potražnja za Porscheovim prvim električnim vozilom, Taycanom, pala je prošle godine za 22 posto, a rabljene vrijednosti vozila pokazale su se manje otpornima od usporedivih modela s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Proizvođač je upozorio da bi korekcija smjera vezanog za električna vozila mogla smanjiti operativnu dobit za čak 1,8 milijardi eura u 2025. godini. Zadatak preokreta povjeren je Michaelu Leitersu, bivšem šefu McLarena, koji je preuzeo dužnost izvršnog direktora prvog siječnja, čime je okončana dvostruka uloga Volkswagenovog izvršnog direktora Olivera Blumea. Leiters, menadžer s iskustvom u razvoju hibrida koji je prethodno u Porscheu radio na popularnom SUV-u Cayenne, ove će godine pregovarati i sa sindikatima o dodatnim rezovima troškova.

Ipak, postizanje trajnog poboljšanja zahtijevat će vrijeme. Financijski direktor Jochen Breckner u listopadu je izjavio kako će 2025. godina biti najniža točka, ali da će povratak na dvoznamenkaste marže biti cilj za godine koje dolaze nakon 2026.