Nakon hakerskog napada vladajući uskaču Jaguar Land Roveru s milijardama za spas

Uslijed napada koji je zaustavio proizvodnju, britanska vlada osigurala je jamstvo za kredit od 1,5 milijardi funti Jaguar Land Roveru kako bi se zaštitila radna mjesta i oporavio lanac dobave

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva pristala je podržati Jaguar Land Rover (JLR) jamstvom kojim se planira osigurati do 1,5 milijardi funti za stabilizaciju lanca dobave nakon nedavnog kibernetičkog napada. Tu je odluku objavio ministar gospodarstva UK Peter Kyle. Zajam komercijalne banke, podržan jamstvom agencije za kreditiranje izvoza, bit će otplaćen tijekom pet godina. Njegova je svrha ojačati novčane rezerve JLR-a kako bi tvrtka mogla pružiti podršku svom lancu dobave, koji je pretrpio značajne posljedice zbog višetjedne obustave proizvodnje.

Vladina podrška sektoru

Ministar je izjavio da ovaj kibernetički napad nije bio samo udar na kultni britanski brend, već i na vodeći svjetski automobilski sektor te na ljude čija egzistencija ovisi o njemu. Dodao je da njihova vlada dugoročno podupire automobilski sektor kroz modernu industrijsku strategiju i potpisane trgovinske sporazume.

S pogonima u Solihullu i Wolverhamptonu u West Midlandsu te Halewoodu u Merseysideu, JLR je jedan od najvećih britanskih izvoznika i značajan poslodavac, s 34.000 izravno zaposlenih radnika u Ujedinjenom Kraljevstvu. Tvrtka također upravlja najvećim lancem dobavljača u britanskom automobilskom sektoru, koji većinom čine mala i srednja poduzeća i koji zapošljava oko 120.000 ljudi.

Uskoro oporavak proizvodnje

Iz Jaguar Land Rovera su poručili da nastavljaju s kontroliranim i postupnim pokretanjem svojih operacija te poduzimaju daljnje korake prema oporavku i povratku proizvodnji vozila, koja bi trebala biti nastavljena "u narednim danima", stoji u službenom priopćenju. Podsjetimo, JLR je bio metom sofisticiranog hakerskog napada, pa je proizvodnja na nekoliko lokacija zaustavljena još 1. rujna. Bude li sve prema aktualnom planu, obustava rada će ukupno potrajati oko mjesec dana. Hakeri, koji su preuzeli odgovornost za napade, navodno su uspjeli pristupiti i određenim osjetljivim podacima o klijentima, no sve pojedinosti kibernetičkog incidenta još uvijek nisu poznate.