Polestar smanjuje ciljeve prodaje uslijed nestabilnog tržišta električnih vozila

Polestar očekuje usporavanje rasta isporuka ove godine, prilagođavajući prodajne ciljeve nestabilnom tržištu električnih vozila. Proizvođač električnih vozila sada cilja na rast prodaje u niskom dvoznamenkastom rasponu, što je značajno smanjenje u odnosu na ranije najavljivani godišnji rast do 35 posto tijekom tri godine.

Unatoč tome, tvrtka koja proizvodi crossover Polestar 4 prošle je godine povećala isporuke za 34 posto na 60.100 jedinica, prvenstveno zahvaljujući rastu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Naravno da želimo rasti, želimo dostići brojku od 100.000 vozila što je prije moguće. No, najvažnije je uspostaviti Polestar kao premium tvrtku“, izjavio je izvršni direktor Michael Lohscheller u sjedištu tvrtke u Göteborgu, u Švedskoj.

Polestar, koji inače dijeli pogone sa sestrinskim brendom Volvom, pokazuje znakove oporavka, pri čemu mu je matična tvrtka Zhejiang Geely pomogla preživjeti s nekoliko „novčanih injekcija“. Aktualni šef Polestara restrukturirao je poslovanje kako bi smanjio troškove, također uzimajući u obzir sporiji rast potražnje za električnim vozilima i američke carine.

Fokus na nove modele i profitabilne segmente

Iako je tvrtka za sada ublažila ciljeve rasta isporuka, i dalje planira svoju najveću ofenzivu proizvoda do sada, ubrzavajući lansiranje modela i šireći proizvodnju kako bi se natjecala u više segmenata. Prema ažuriranoj strategiji, Polestar će u sljedeće tri godine predstaviti četiri nova modela te planira nastaviti širiti svoju maloprodajnu mrežu.

"Sada ciljamo na velike izvore profita u segmentu baterijskih vozila, a to smo trebali učiniti od samog početka", rekao je Lohscheller novinarima, misleći na kompaktne SUV-ove, najbrže rastući dio tržišta.

Ponuda će uključivati novu varijantu trenutnog bestselera, modela Polestar 4, koja stiže kasnije ove godine i kombinirat će karakteristike karavana i SUV-a. Sljedeća generacija limuzine Polestar 2 zakazana je za početak 2027. godine, dok je kompaktni premium SUV, Polestar 7, planiran za 2028. godinu. Novi derivat modela Polestar 4 proizvodit će se u Busanu, u Južnoj Koreji, u pogonu koji dijele Renault i Geely, dok će se nasljednik modela Polestar 2 proizvoditi u Geelyjevoj tvornici u Kini prije dolaska na europska tržišta.