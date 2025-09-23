Porsche povlači ručnu: Skupa EV strategija odlazi u povijest

Proizvođač sportskih automobila odustaje od planova za električni SUV i okreće se hibridima, što je rezultiralo udarcem od 1,8 milijardi eura na dobit i smanjenjem prognoza za cijelu Volkswagen grupaciju

Čini se da potpuno električna budućnost za neke proizvođače automobila ipak nije tako blizu. Prema pisanju Bloomberg Businessa, legendarni proizvođač sportskih automobila Porsche AG odlučio je usporiti svoju tranziciju na električna vozila, što predstavlja značajan zaokret u strategiji koja je opteretila njihove financije.

Proizvođač kultnog modela 911 stavio je na čekanje razvoj budućeg luksuznog SUV-a na baterije. Umjesto toga, iz Porschea su najavili kako će svoj portfelj ojačati s više modela opremljenih motorima s unutarnjim izgaranjem te hibridnim pogonima. Ovaj strateški zaokret nije slučajan, već je izravna reakcija na strategiju koja je smanjila profitne marže tvrtke i negativno utjecala na poslovanje krovne kompanije.

Financijske posljedice su odmah vidljive. Odluka je rezultirala udarcem od čak 1,8 milijardi eura na operativnu dobit, prisilivši i Porsche i matičnu tvrtku Volkswagen AG da drastično smanje svoje poslovne prognoze za tekuću godinu. Ovo je još jedan u nizu izazova za njemačku automobilsku industriju, koja se već bori s visokim troškovima proizvodnje i slabijom potražnjom na tržištu.