Prodaja Tesle u Europi i dalje u padu unatoč rastu tržišta EV-a

Čini se da se problemi za američkog proizvođača električnih vozila nastavljaju. Prema najnovijim podacima koje prenosi Bloomberg, pad prodaje Tesle produbljuje se na gotovo svim ključnim europskim tržištima, što rezultira značajnim gubitkom tržišnog udjela čak i u zemljama gdje potražnja za električnim vozilima raste.

Podaci njemačke Savezne uprave za motorni promet su posebno zabrinjavajući. U Njemačkoj, najvećem europskom automobilskom tržištu, broj novih registracija Teslinih vozila pao je za 39% samo u kolovozu. Gledajući prvih osam mjeseci ove godine, pad je još dramatičniji i iznosi čak 56%. Tvrtka koju vodi Elon Musk zabilježila je strmoglavi pad prodaje tijekom kolovoza i u Francuskoj, Belgiji, Danskoj i Švedskoj.

Jedina svijetla točka za Teslu ostaje Norveška, tradicionalno snažno tržište za električna vozila, gdje je zabilježen rast registracija od 21% u prošlom mjesecu, odnosno 26% od početka godine.

Ovi europski rezultati odražavaju se i na globalnu sliku. Tesla je u prvoj polovici godine zabilježila pad globalnih isporuka od 13%, što kompaniju stavlja na put drugog uzastopnog godišnjeg pada. Ironično, Teslin pad događa se u vrijeme dok europsko tržište baterijskih električnih vozila cvjeta. U Njemačkoj je cjelokupno tržište električnih vozila u kolovozu poraslo za 46%. Na razini cijele Europe, u prvih sedam mjeseci zabilježen je rast od 26%, dok je u istom tom razdoblju Teslina prodaja potonula za 40%.

Iako se od Tesle očekuje oporavak u ovom kvartalu, potaknut američkim kupcima koji žele iskoristiti porezne olakšice prije njihovog isteka, slabost na tržištima Europe i Kine mogla bi ograničiti taj optimizam. Kompanija se nalazi pred izazovom kako povratiti povjerenje i tržišni udio na kontinentu koji sve više prihvaća električnu mobilnost, ali očito i konkurenciju.