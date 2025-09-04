Prodaja Tesle u Europi i dalje u padu unatoč rastu tržišta EV-a

Dok europsko tržište električnih vozila bilježi snažan rast, Tesla se suočava s drastičnim padom prodaje u Njemačkoj, Francuskoj i drugim ključnim zemljama

Autonet.hr četvrtak, 4. rujna 2025. u 05:42
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Čini se da se problemi za američkog proizvođača električnih vozila nastavljaju. Prema najnovijim podacima koje prenosi Bloomberg, pad prodaje Tesle produbljuje se na gotovo svim ključnim europskim tržištima, što rezultira značajnim gubitkom tržišnog udjela čak i u zemljama gdje potražnja za električnim vozilima raste.

Podaci njemačke Savezne uprave za motorni promet su posebno zabrinjavajući. U Njemačkoj, najvećem europskom automobilskom tržištu, broj novih registracija Teslinih vozila pao je za 39% samo u kolovozu. Gledajući prvih osam mjeseci ove godine, pad je još dramatičniji i iznosi čak 56%. Tvrtka koju vodi Elon Musk zabilježila je strmoglavi pad prodaje tijekom kolovoza i u Francuskoj, Belgiji, Danskoj i Švedskoj.

Jedina svijetla točka za Teslu ostaje Norveška, tradicionalno snažno tržište za električna vozila, gdje je zabilježen rast registracija od 21% u prošlom mjesecu, odnosno 26% od početka godine.

Ovi europski rezultati odražavaju se i na globalnu sliku. Tesla je u prvoj polovici godine zabilježila pad globalnih isporuka od 13%, što kompaniju stavlja na put drugog uzastopnog godišnjeg pada. Ironično, Teslin pad događa se u vrijeme dok europsko tržište baterijskih električnih vozila cvjeta. U Njemačkoj je cjelokupno tržište električnih vozila u kolovozu poraslo za 46%. Na razini cijele Europe, u prvih sedam mjeseci zabilježen je rast od 26%, dok je u istom tom razdoblju Teslina prodaja potonula za 40%.

Iako se od Tesle očekuje oporavak u ovom kvartalu, potaknut američkim kupcima koji žele iskoristiti porezne olakšice prije njihovog isteka, slabost na tržištima Europe i Kine mogla bi ograničiti taj optimizam. Kompanija se nalazi pred izazovom kako povratiti povjerenje i tržišni udio na kontinentu koji sve više prihvaća električnu mobilnost, ali očito i konkurenciju.

 



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

2x100W snage s UFPD2 tehnologijom za kristalno čist zvuk.

Akcija

PRIMARE I25 Titanium

Izlazna snaga 2x100W na 8Ω (2x200W na 4Ω), UFPD2 pojačanje, DAC DM35 (PCM 384kHz/24bit, DSD256), 5 analognih i više digitalnih ulaza, Chromecast, AirPlay, Bluetooth, Spotify Connect, podržani formati WAV/FLAC/ALAC/DSD, povezivost LAN, USB-A, Wi-Fi, upravljanje Prisma app i daljinski C25.

2.399 € 2.715,03 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi