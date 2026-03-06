Razapeta između dekarbonizacije i opstanka, europska autoindustrija traži fleksibilniju regulativu

Europsko udruženje proizvođača automobila upozorava na rizik od gubitka konkurentnosti i drakonskih kazni te poziva na usklađivanje klimatskih ciljeva s realnim stanjem na tržištu

Europsko udruženje proizvođača automobila (ACEA) uputilo je još jednom službeni apel Europskom parlamentu i državama članicama u kojem traže prilagodbu aktualnog "automobilskog paketa" regulativa. Na sastanku Odbora za laka vozila, vodeći ljudi industrije istaknuli su kako su trenutačni uvjeti, obilježeni krhkim lancima opskrbe i rastućim protekcionizmom, postali ozbiljna prijetnja europskom vodstvu u ovom sektoru. Iako industrija ostaje predana dekarbonizaciji, naglašeno je kako dosadašnji prijedlozi fleksibilnosti nisu dovoljni za transformaciju u stvarnim tržišnim okolnostima.

Ola Källenius, predsjednik ACEA-e i CEO Mercedes-Benza, upozorio je kako Europa riskira gubitak statusa privlačne lokacije za investicije i industrijsku proizvodnju. Prema njegovim riječima, nužno je pronaći bolji način za sinkronizaciju klimatskih ambicija s poslovnom stvarnošću kako bi se zaštitila radna mjesta i inovacije. Istaknuo je da proizvođači trebaju održivo tržište i nakon 2030. godine, što trenutačni regulatorni okvir ne jamči u potpunosti.

Izazovi tržišta

Glavni kamen spoticanja predstavlja cilj za 2030. godinu. Ako se tržište baterijskih električnih vozila ne utrostruči u iduće četiri godine, proizvođačima prijete ogromne financijske kazne. ACEA stoga predlaže produljenje razdoblja za izračun prosječnih emisija s tri na pet godina (za period od 2028. do 2032.) te proširenje popisa mehanizama kompenzacije koji ne bi bili ograničeni samo na male modele ili vozila proizvedena isključivo unutar Europske unije.

Posebno je kritična situacija na tržištu dostavnih vozila (kombija), gdje su ukupne prodajne brojke u padu, a udio električnih i hibridnih modela jedva premašuje 10%. Zbog toga proizvođači smatraju da su trenutačni ciljevi od 35% smanjenja emisija do 2030. i 80% do 2035. godine neostvarivi bez veće fleksibilnosti.

Koliko je velik europski automobilski sektor? 13,6 milijuna Europljana radi u automobilskom sektoru

On čini 8,1% svih radnih mjesta u proizvodnom sektoru EU-a

414,7 milijardi eura poreznih prihoda za europske države

93,9 milijardi eura trgovinskog suficita za Europsku uniju

Automobilska industrija generira više od 8% BDP-a EU-a

84,6 milijardi eura godišnjih ulaganja u istraživanje i razvoj, tj. 34% ukupnih ulaganja u EU-u

Unatoč velikim ulaganjima i uvođenju više od 300 modela elektrificiranih automobila tijekom 2025. godine, najnoviji podaci pokazuju usporavanje tržišta. U siječnju 2026. godine registracije novih automobila u EU pale su za 3,9% u odnosu na isti mjesec lani. Iako su električna vozila zabilježila blagi porast tržišnog udjela na 19,3%, hibridni modeli ostaju prvi izbor europskih potrošača s udjelom od 38,6%. Kod lakih gospodarskih vozila, dizelski pogon i dalje dominira s više od 80% udjela.

Prognoze za budućnost značajno su korigirane naniže u odnosu na ranije procjene. Dok se u studenom 2024. predviđalo da će električna vozila do 2030. držati 69% tržišta, nove procjene taj udio spuštaju na svega 37,9%. ACEA zaključuje kako se regulatorno pojednostavljenje mora nastaviti, izražavajući zabrinutost oko najavljenog europskog Akta o industrijskom ubrzanju, koji bi mogao donijeti nove troškove i dodatno povisiti cijene vozila, umjesto da ojača otpornost automobilskog sektora.