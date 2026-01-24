Renault gasi diviziju za električna vozila Ampere i vraća je pod krov matične tvrtke

Francuski proizvođač objavio je da će ugasiti samostalni odjel Ampere do 1. srpnja, čime nastoji pojednostaviti organizaciju i smanjiti operativne troškove nakon odustajanja od izlaska na burzu

Iz Renaulta smo posljednjih godina slušali o planovima Renaulution, u sklopu kojeg se ta marka transformirala i pokrenula plan reorganizacije, ušteda i modernizacije. Dio plana bilo je i osnivanje nezavisne divizije za razvoj i proizvodnju električnih vozila i platformi te tehnologije za njih. Ampere Holding osnovan je u studenome 2023. godine i najavljen kao novi model automobilske tvrtke, koja želi postati europskim liderom na brzorastućem tržištu električnih vozila. Međutim, tek nešto više od dvije godine nakon toga, Ampere je došao na red za – gašenje.

Presudila im slaba potražnja

Odluka o ukidanju divizije Ampere Holding donesena je nakon što je postalo jasno da se njezin planirani izlazak na burzu (IPO) neće realizirati zbog nepovoljnih tržišnih uvjeta i smanjene potražnje za električnim vozilima. Reorganizacija, koja bi trebala biti dovršena do 1. srpnja ove godine, usmjerena je na smanjenje složenosti unutar Renault grupe i ubrzanje budućih projekata kroz jednostavniju upravljačku strukturu, najavljeno je, a nakon tog bi datuma poslovanje Amperea trebalo biti integrirano natrag pod krov matične tvrtke.

Prema navodima uprave, ponovno spajanje neće rezultirati otkazima niti promjenama ugovora za većinu od oko 11.000 zaposlenika koji su radili unutar Ampereovog sustava. Sindikati su pozitivno reagirali na plan, ocjenjujući da je pojednostavljenje organizacije u trenutnim okolnostima bilo nužno i očekivano.

Promjena strateškog smjera

Novi glavni izvršni direktor François Provost ovim potezom nastavlja trend poništavanja ključnih odluka svog prethodnika Luce de Mea, nakon što je prethodno u prosincu ukinuo i samostalnu jedinicu Mobilize. Premda je Ampere bio zamišljen kao europski predvodnik isključivo u domeni električnih vozila, odustajanje od vanjskih ulaganja partnera poput Nissana i Mitsubishija učinilo je postojanje tog odjela u obliku zasebnog entiteta suvišnim.

Nakon reintegracije, Ampere će postati napredni inženjerski centar Renault grupe specijaliziran za softver i tehnologije električnih vozila, dok će tvornice na sjeveru Francuske ponovno postati izravne podružnice Renaulta. Unatoč ovim negativnim vijestima, Renault je u 2025. godini zabilježio značajan porast prodaje potpuno električnih vozila, što potvrđuje nastavak fokusiranosti na elektrifikaciju kroz integrirani model poslovanja.