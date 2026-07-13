Restrukturiranje Volkswagena: Uprava predložila, Nadzorni odbor odbio

Uprava Volkswagen grupe predstavila je prošloga tjedna novi sveobuhvatni plan rada u budućnosti koji uključuje paket od 12 inicijativa i viziju rekonstrukcije poslovanja do 2030. godine. Cilj je ovog strateškog plana učiniti njemačkog automobilskog diva otpornijim, učinkovitijim i konkurentnijim u uvjetima zaoštrenih geopolitičkih napetosti, rastućih troškova uzrokovanih carinama te sve strožih regulatornih zahtjeva na globalnom tržištu. Provedba početnih mjera već je započela, no suočava se s ozbiljnim internim otporom.

Plan predviđa postupno smanjenje asortimana modela za do 50%, uz koncentraciju na najatraktivnije tržišne segmente, dok bi se složenost ponude i opcija opreme smanjila za do 75%. Na tehnološkom planu, kompanija teži harmonizaciji platformi, elektroničkih arhitektura i softvera posebno za zapadna i istočna tržišta. Ujedno, tehnički kapaciteti proizvodne mreže prilagođavaju se globalnom okruženju, s novim ciljem od približno 9 milijuna vozila godišnje za sve marke, što je smanjenje u odnosu na nekadašnjih planiranih 12 milijuna.

Najava radikalnih rezova

Unatoč viziji Uprave, Nadzorni odbor Volkswagen grupe je na sastanku održanom 9. srpnja u Wolfsburgu službeno odbacio ekstremni prijedlog restrukturiranja koji je podnio izvršni direktor Oliver Blume. Rezultat glasovanja bio je 12 prema 19 protiv Blumeova plana, što ne iznenađuje s obzirom na to da 10 od 19 mjesta u odboru drže predstavnici radnika, a savezna pokrajina Donja Saska, kao drugi najveći dioničar, također ima snažan utjecaj.

Oliver Blume VW

Odbijeni prijedlog izvršnog direktora predviđao je ukidanje oko 100.000 radnih mjesta, zatvaranje pojedinih tvornica u Njemačkoj te potencijalno odvajanje marke Volkswagen od ostatka grupacije. Glavni financijski direktor Arno Antlitz istaknuo je da dosadašnja smanjenja troškova nisu dovoljna u trenutačnom ekonomskom okruženju te da je nužno strukturno poboljšati troškovnu strukturu i smanjiti režijske troškove, no odbor je povukao granicu kod masovnih otpuštanja.

Otpor radničkog vijeća

Ovakav razvoj događaja izazvao je oštru reakciju unutar same kompanije, a radnici i sindikalni predstavnici okrenuli su se protiv izvršnog direktora. Daniela Cavallo, predsjednica radničkog vijeća i članica Nadzornog odbora, uputila je ultimatum Blumeu, zahtijevajući da radnoj snazi osobno objasni razmjere i namjere predloženog plana. Radničko je vijeće potom distribuiralo izvanredno izdanje svojih novina u kojem se navodi da će Blume morati odgovarati na pitanja radnika na sastancima tijekom ljetne stanke.

Kompanija se trenutačno suočava s ozbiljnim tržišnim pritiscima, primarno zbog pada prodaje i dobiti u Kini, gdje lokalni brendovi predvođeni BYD-om preuzimaju primat, kao i zbog američkih carina koje opterećuju zaradu Audija i Porschea. Tržišna vrijednost Volkswagena pala je na desetogodišnji minimum od 41,1 milijardu eura. Budući da su radikalni rezovi zaustavljeni, Volkswagen će strategiju smanjenja troškova morati provoditi postupno i selektivno kroz iduće mjesece, dok bi obnova narušenog povjerenja u vodstvo mogla potrajati znatno dulje.