Revitalizirani španjolski automobilski brend Ebro stiže u Hrvatsku i Sloveniju

Ebro je stari španjolski brend poznat po gospodarskim vozilima, poput nekadašnjeg TAM-a. Oni samostalno ne razvijaju nove modele već koriste prednosti kineskog giganta Cheryja čiji je ovo projekt uz španjolsku tvrtku EV Motors

Marka Ebro osnovana je 1954. godine i to kao dio tvrtke Motor Ibérica. Tada je proizvodila kamione, kombije, traktore te građevinske strojeve. Godinama je Ebro bio sinonim razvitka kao što su u bivšoj državi to bili TAM odnosno Torpedo. Krajem 70-ih Nissan postupno preuzima Motor Ibéricu, a sredinom 80-ih marka Ebro nestaje s tržišta. Prije tri godine, nakon gotovo 40 godina dolazi do povratka imena Ebro na tržište. Sad je to zajednički projekt španjolske tvrtke EV Motors te kineskog giganta - Chery.

Njihova je želja postati pravi europski proizvođač automobila, a koji je ustvari europska verzija Cheryja. To nije loša stvar, jer Chery je danas jedan od tehnološki najjačih kineskih proizvođača i partner je mnogih svjetskih marki. Dizajn i razvoj velikim dijelom dolaze iz Cheryja, završna montaža odvija se u Španjolskoj i cilj je ponuditi europsku kvalitetu sklapanja uz konkurentne cijene. Ne namjeravaju ostati ograničeni samo na domaćem tržištu Španjolske, pa kontinuirano podižu i proizvodnju, a koja se odvija u staroj Nissanovoj tvornici. Tako su nakon ulaska na susjedno tržište Portugala krenuli s operacijama i u Bugarskoj, sada stižu u Hrvatsku, nakon koje slijedi i susjedna nam Slovenija.

Alen Vuksan-Ćusa i Rafael Ruiz

Za ova dva nova tržišta bit će zadužena tvrtka Auto Hrvatska, najdugovječnija kompanija u autoindustriji na ovim prostorima koja time postaje službeni uvoznik i distributer marke Ebro za Hrvatsku i Sloveniju. Povodom toga potpisan je stratešku ugovor između grupacija Ebro Motors Group i Auto Hrvatske. Ugovor je potpisan u tvornici Ebro u Barceloni, a potpisali su ga Rafael Ruiz, predsjednik Ebro Motors Group, Pedro Calef, glavni izvršni direktor Ebro Motorsa, Xu Jiangsheng, član uprave Ebro, te Alen Vuksan-Ćusa, glavni izvršni direktor Poslovne grupe Auto Hrvatska i Goran Banđen, direktor društva Auto Hrvatska Importer.

U prvoj fazi razvoja marka Ebro bit će zastupljena kroz prodajno-servisne centre u sklopu Poslovne grupe Auto Hrvatska u Hrvatskoj, čime će osigurati snažnu početnu tržišnu prisutnost i postaviti temelje za buduće širenje mreže. Ovlašteni partneri korisnicima će pružati cjelovitu uslugu koja uključuje prodaju vozila, financiranje i postprodajnu podršku, uz jednake jamstvene uvjete kakve Ebro trenutačno nudi na španjolskom tržištu.

Ceremonija potpisivanja ugovora

Službeni dolazak marke Ebro na hrvatsko tržište planiran je za ovu jesen, kada će kupcima biti predstavljena kompletna SUV gama koja uključuje modele Ebro s400, s700, s800 i s900, dostupne s ICE, HEV i PHEV pogonskim sustavima. Veliko zanimanje očekuje se za modele Ebro s400 i s700, zahvaljujući njihovoj usklađenosti s najtraženijim tržišnim segmentima te kombinaciji suvremenog dizajna, naprednih tehnologija, bogate opreme, učinkovitosti i omjera cijene i kvalitete.

Ebro s700

Tim povodom Rafael Ruiz, predsjednik Ebro Motors Group izjavio je:'Naš ulazak na hrvatsko i slovensko tržište predstavlja još jednu važnu prekretnicu u međunarodnoj strategiji razvoja marke. Predani smo rastu uz snažne lokalne partnere koji odlično poznaju svoja tržišta i mogu pružiti vrhunsku razinu usluge kupcima, istovremeno podupirući dugoročni razvoj našeg brenda. Ovaj ugovor dodatno osnažuje naš industrijski projekt u Barceloni, gdje će se proizvoditi sva vozila namijenjena hrvatskom i slovenskom tržištu.'

Na to se nadovezao i Alen Vuksan-Ćusa, glavni izvršni direktor Poslovne grupe Auto Hrvatska: 'Partnerstvo s markom Ebro za nas predstavlja važan iskorak u daljnjem razvoju poslovanja Auto Hrvatske i potvrdu naše pozicije jednog od vodećih automobilskih partnera u Hrvatskoj. Riječ je o brendu koji uspješno spaja europsku proizvodnju, suvremenu tehnologiju i konkurentnu tržišnu ponudu. Vjerujemo da hrvatski i slovenski kupci prepoznaju takvu kombinaciju vrijednosti te smo uvjereni da ćemo, oslanjajući se na naše iskustvo, stručnost i razvijenu prodajno-servisnu mrežu, uspješno izgraditi poziciju marke Ebro na hrvatskom i slovenskom tržištu.'