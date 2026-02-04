Sada je Teslu moguće kupit i u Splitu

Pored prodajnih mjesta širi se i mreža punionica, s time da je nova generacija otvorena i za ostala EV vozila, a ne samo Tesline modele

Autonet.hr srijeda, 4. veljače 2026. u 17:41

Pod kraj 2020. godine Tesla je službeno stigla u Hrvatsku i to otvaranjem pop-up storea u zagrebačkom Avenue Mallu, a nakon čega je uslijedilo i otvaranje prodajnog salona. Ubrzo je odabrana nova lokacija na kojoj se sada nalazi prodajno-servisni centar, a prodajna mreža sada se dodatno širi. Tako je Tesla odlučila proširiti se na Dalmaciju te su u Splitu otvorili pop-up store. Riječ je prizemlju trgovačkog centra Mall of Split, a gdje je izložen njihov Model Y. Svi zainteresirani imaju mogućnost dogovoriti i testnu vožnju upravo za Model Y koji je moguće kupit uz jedan od pet raspoloživih razina opreme.

I ovo novo prodajno mjesto u Splitu pokazatelj je kako se Tesla nastavlja širiti diljem Europe. To prati i razvijanje mreže Supercharger punjača. Lani su otvorili nove punionice u Varaždinu, Jastrebarskom te kod Rijeke na Vratima Jadrana. Obnovljena su pak neka postojeća mjesta novim V4 punjačima, poput onih u Zemuniku kod Zadra, koja sada omogućavaju punjenje i ostalih električnih automobila, a ne samo Teslinih. Ove godine nastavljaju sa širenjem mreže punjača, pa se između ostalog očekuju i na zagrebačkom Jankomiru, kao i dodatne lokacije na putu prema Dalmaciji.

Teslini V4 punjači otvoreni su za sva EV vozila 📷 Ivan Cvetković
Teslini V4 punjači otvoreni su za sva EV vozila Ivan Cvetković

 

