Sindikat optužuje Teslu za toksično radno okruženje u tvornici kraj Berlina

Najveći njemački sindikat optužuje Teslu za poticanje toksičnog radnog okruženja u tvornici automobila u blizini Berlina, u trenutku dok rastu napetosti uoči spornih izbora za radničko vijeće. Ovo je samo posljednji u nizu sukoba između američkog proizvođača automobila i moćnih europskih sindikata.

Iz sindikata IG Metall u srijedu su poručili kako američki proizvođač preopterećuje zaposlenike i vrši pritisak na osoblje koje je na bolovanju. Sindikat je podnio zahtjev za sudsku zabranu zbog, kako navode, lažnih optužbi da je jedan od njihovih članova snimao sastanak radničkog vijeća na prijenosnom računalu. Također su zatražili od tužitelja da istraže lokalnog menadžera Tesle zbog klevete.

„Teslin menadžment napada sindikate u Njemačkoj s neviđenom agresijom. Ne smije im se dopustiti da se s ovim izvuku“, izjavio je Jan Otto, regionalni čelnik IG Metalla.

Ovi komentari ukazuju na eskalaciju sukoba uoči ključnih izbora za radničko vijeće u Teslinoj njemačkoj tvornici sljedećeg mjeseca. IG Metall se nada osvojiti većinu na izborima kako bi implementirao kolektivne ugovore o plaćama koji su standard u najvećem europskom gospodarstvu.

Prema izvještaju Bloomberga, glavni izvršni direktor Tesle, Elon Musk, u više je navrata izrazio neprijateljstvo prema sindikatima i kolektivnim ugovorima. U Njemačkoj, radnički vođe obično drže polovicu mjesta u nadzornim odborima velikih kompanija, što im daje mogućnost utjecaja, pa čak i blokiranja strateških odluka.