Stellantis predstavio petogodišnji strateški plan oporavka težak 60 milijardi eura

U skladu s neslužbenim najavama, koncern Stellantis službeno je predstavio "FaSTLAne 2030", svoj novi petogodišnji strateški plan vrijedan 60 milijardi eura, s ciljem ubrzanja rasta i profitabilnosti. Vodstvo tvrtke ističe da se strategija temelji na šest ključnih stupova, s jasnim fokusom na stavljanje kupca u središte i discipliniranu alokaciju kapitala prema regijama i markama koje mogu ostvariti najbolje povrate.

Glavni izvršni direktor Stellantisa, Antonio Filosa, izjavio je kako je plan rezultat višemjesečnog rada unutar tvrtke i kako je dizajniran za poticanje dugoročnog profitabilnog rasta. Prema njegovim riječima, plan će povezati ljude s markama i proizvodima koje vole i kojima vjeruju, koristeći pritom prednosti globalne ekonomije obujma i dubokih lokalnih korijena u regijama i među distributivnim partnerima.

Konsolidacija portfelja i platformi

Jedan od glavnih stupova strategije je strože upravljanje portfeljem od 14 marki kako bi se maksimizirala učinkovitost kapitala i izbjeglo dvostruko trošenje. Do 2030. godine planira se lansiranje više od 60 novih vozila i 50 značajnih osvježenja modela, što uključuje 29 električnih vozila na baterije, 15 plug-in hibrida ili električnih vozila s produživačima dosega, 24 hibrida te 39 modela s motorima na unutarnje izgaranje i blagih hibrida. Sedamdeset posto ulaganja bit će usmjereno na četiri glavna globalna brenda s najvećim potencijalom profitabilnosti: Jeep, Ram, Peugeot i FIAT, kao i na poslovnu jedinicu za gospodarska vozila Pro One.

Pri ovom se preslagivanju DS vraća pod upravu Citroëna, dok će Lancijom ubuduće upravljati Fiat. Odbačene su i ranije špekulacije o gašenju marke Maserati, za koju je potvrđeno da će nastaviti raditi kao luksuzna marka i uskoro će predstaviti dva nova modela.

U sljedećih pet godina Stellantis će investirati više od 24 milijarde eura u globalne platforme, pogonske sklopove i nove tehnologije. Do 2030. godine polovica globalnog godišnjeg volumena proizvodnje proizvodit će se na tri globalne modularne platforme, uključujući potpuno novu arhitekturu STLA One. Tehnološki razvoj predviđa uvođenje softverske arhitekture STLA Brain, sustava STLA SmartCockpit i autonomne vožnje STLA AutoDrive 2027., s ciljem da do 2030. godine 35 posto vozila posjeduje barem jednu od tih tehnologija.

Partnerstva i proizvodna mreža

Strategija se snažno oslanja na partnerstva za ubrzanje stvaranja vrijednosti i pristup novim tržištima. Stellantis tako širi suradnju s tvrtkom Leapmotor kroz zajedničku tvrtku Leapmotor International (u kojoj Stellantis drži 51 posto vlasništva), planirajući dijeljenje proizvodnih kapaciteta u španjolskim tvornicama u Madridu i Zaragozi. Također, s partnerom Dongfengom pokreće se nova era suradnje u Kini, ali i osnivanje europske zajedničke kompanije za distribuciju i inženjering s planiranom proizvodnjom u francuskom Rennesu. Među ostalim, potvrđena su tehnološka partnerstva s tvrtkama kao što su Qualcomm, NVIDIA, Wayve, Uber i Mistral AI.

Višegodišnji program ušteda bi do 2028. godine trebao donijeti godišnje smanjenje troškova od 6 milijardi eura. Ciklusi razvoja vozila bit će skraćeni na 24 mjeseca u odnosu na dosadašnjih 40 mjeseci, uz primjenu više od 120 aplikacija umjetne inteligencije. Za Europu se cilja rast prihoda od 15 posto, uz uvođenje nove generacije pristupačnih gradskih električnih vozila "E-Car" koja će se proizvoditi u Europi.