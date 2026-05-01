Stellantis uslijed krize usmjerava resurse na četiri najprofitabilnije marke

Grupacija Stellantis, pod vodstvom novog izvršnog direktora Antonia Filose, planira usmjeriti većinu investicija na četiri ključna brenda kako bi osigurala profitabilnost i zadržala tržišni udio

Automobilski koncern Stellantis priprema značajan zaokret u svojem poslovnom modelu. Prema navodima izvora bliskih kompaniji, koje je doznao Reuters, novi izvršni direktor Antonio Filosa planira usmjeriti većinu kapitalnih ulaganja na samo četiri ključna brenda: Jeep, Ram, Peugeot i Fiat. Ova odluka označava odmak od dosadašnje politike ujednačenog financiranja svih 14 marki unutar grupacije, što je bila odlika mandata prethodnog direktora Carlosa Tavaresa.

Glavni razlog za promjenu strategije leži u profitabilnosti i volumenu prodaje navedenih marki na globalnoj razini. Jeep i Ram prepoznati su kao nositelji profita na sjevernoameričkom tržištu, dok Peugeot i Fiat drže ključne pozicije u Europi i regijama u razvoju. Očekuje se da će službeni detalji ovog plana biti predstavljeni javnosti 21. svibnja u sklopu nove dugoročne strategije kompanije.

Iako se fokus prebacuje na četiri "temeljna" brenda, izvori ističu kako Stellantis za sada ne planira gašenje preostalih marki poput Citroëna, Opela ili Alfe Romeo. Umjesto toga, oni će biti repozicionirani kao regionalne marke ili one namijenjene samo određenim tržištima. Njihov razvoj u budućnosti primarno će se oslanjati na tehnologiju i zajedničke platforme koje razvijaju četiri vodeće marke, čime će se postići značajne uštede u proizvodnji.

Ovaj pristup trebao bi omogućiti grupaciji da zadrži prisutnost na specifičnim nacionalnim tržištima gdje njihove marke imaju duboke korijene i lojalnu bazu kupaca, bez potrebe za golemim, samostalnim investicijama u svakog od njih. Korištenjem univerzalnih platformi, sve će marke unutar koncerna moći nuditi električne, hibridne ili benzinske pogone ovisno o potražnji na lokalnim tržištima.

Tržišni pritisci

Potreba za ovakvim drastičnim zaokretom proizašla je iz nezavidne financijske situacije. Stellantis se suočava s padom tržišne vrijednosti, koja se trenutno procjenjuje na oko 21 milijardu eura, kao i s pojačanom konkurencijom kineskih proizvođača električnih vozila. Kompanija je ranije izvijestila o gubitku, odnosno trošku od 22,2 milijarde eura povezanom s rekalibracijom njihove strategije za električna vozila.

U sklopu plana oporavka, Stellantis također istražuje mogućnosti suradnje s kineskim partnerom Leapmotor, uključujući strategiju u kojoj bi prodavali njihove automobile ali "prepakirane" pod svoje marke.