Svakih 58 sekundi s proizvodne trake siđe novi Yaris odnosno Yaris Cross

Automobili su svuda oko nas. Sve ih je više na cestama, postaju sve moderniji i napredniji i mnogi bi bili 'izgubljeni' kad bi im oduzeli to prijevozno sredstvo. Bez obzira na to što su stalno oko nas rijetki su oni koji se zapitaju kako ustvari nastaju automobili, gdje i kako se proizvode. Koliko proizvodnih procesa stoji iza toga da s proizvodne trake siđe gotov automobil. Odgovore na neka od tih pitanja potražio sam u Francuskoj, točnije u mjestu Onnaingu kod Valenciennesa, koji se nalazi vrlo blizu granici s Belgijom. Tamo je Toyotina tvornica službenog naziva Toyota Motor Manufacturing France (TMMF).

Dva modela s iste proizvodne trake

Riječ je o tvornici u kojoj nastaju modeli Yaris i Yaris Cross. Nije to jedina Toyotina tvornica u Europi. U Češkoj proizvode Aygo X i Yaris, u Ujedinjenom Kraljevstvu Corollu. Corollu proizvode i u Turskoj gdje s proizvodnih traka silazi i C-HR. U UK-u proizvode i pogonske motore, koji dolaze i iz Poljske, a gdje sklapaju i mjenjače. U Turskoj proizvode i visokonaponske baterije za hibridne modele. U Portugalu tvornica Toyota Caetano nastala je s tvrtkom Salvador Caetano Auto. Tako dolazimo do ukupno 8 proizvodnih pogona u 6 zemalja. Pored toga, u Španjolskoj, Francuskoj, Italiji i Poljskoj, u partnerstvu sa Stellantisom proizvode Proace modele. Sve to dovelo je do toga da čak 77% Toyota vozila prodanih u Europi i proizvode se u Europi.

Samuel Dhote

Toyota već desetljećima proizvodi vozila u Europi, s jasnim fokusom na kvalitetu, učinkovitost i kontinuirano unaprjeđenje. U tvornici Toyota Motor Manufacturing France, ta se načela spajaju u jedan od Toyotinih najnaprednijih i potpuno integriranih proizvodnih pogona. Ovaj japanski proizvođač nastavlja jačati svoju prisutnost u Europi uz lokalnu proizvodnju koja igra središnju ulogu u isporuci vozila koja odgovaraju očekivanjima europskih kupaca. Naravno, sve to uz istovremeno smanjenje utjecaja na okoliš.

Proizvodi se više od 'pravih' francuskih modela

Sama lokacija tvornice prostire se na površini od čak 18 hektara. Sve je optimizirano radi što veće učinkovitosti. Zapošljavaju oko 4800 radnika te imaju dnevni proizvodni kapacitet od preko 1250 vozila. Kažu da svakih 58 sekundi s proizvodne trake siđe jedan novi Yaris odnosno Yaris Cross. Cijela priča započela je 1998. godine kad je krenuo projekt TMMF. Prvi proizvedeni automobil sišao je s proizvodnih traka tijekom 2001. godine, a riječ je o prvoj generaciji Yarisa. Od 2004. godine povećavaju kapacitete uvođenjem treće smjene, dok godinu kasnije kreće proizvodnja druge generacije Yarisa. Treća generacija proizvodila se od 2011. godine, dok je aktualna četvrta generacija u proizvodnji od 2020. godine.

Samuel Dhote

Godinu kasnije kreću i s proizvodnjom Cross verzije. Danas je Yaris Cross model koji se najviše proizvodi u Francuskoj. Više i od 'pravih' francuskih modela. Proizvodnja se odvija u centru tržišta od 110 milijuna kupaca. Tako čak 16% svih proizvedenih primjeraka ostaje u Francuskoj, dok se po 15% odnosi na Italiju i UK. U Poljsku odlazi 9% vozila, u Španjolsku 8%, dok u Njemačku odlazi 6%. U ovoj francuskoj tvornici proizvode se isključivo hibridni modeli. Na početku proizvodnje u TMMF-u godišnje su isporučivali oko 150 tisuća vozila, lani su pak proizveli 283.465 automobila.

Od role lima...

Toyota je počela prodavati svoje automobile u Europi još 1963. godine. Lani su prodali 1,23 milijuna vozila, čime drže 7,2% tržišta. Do sada su kroz Toyota i Lexus modele prodali više od 7 milijuna elektrificiranih primjeraka, dok im je lani udio takvih modela bio na 77%. Na području Europe direktno zapošljavaju preko 25 tisuća ljudi te su od 1990. godine investirali više od 12 milijardi eura. Riječ je o vrlo ozbiljnim brojkama. Uspješnost modela Yaris Cross mjeri se u činjenici kako čini čak 16% ukupne prodaje Toyote u Europi, pa je lani prodan u više od 200 tisuća primjeraka.

Samuel Dhote

U TMMF-u nastaju vozila iz samog početka, od role lima koja se reže na određene veličine koje se nakon toga pomoću ogromnih preši od čak 41 tisuće tona pretvaraju u nove oblike. Naravno, za svaki potreban dio koristi se drukčiji modul kojime se oblikuje potreban dio. Impozantno je koliko se trese tlo i na 20-ak metara kad ta preša stisne svoj komad lima i oblikuje ga u potrebnu formu. Lako pomislite kako maloprije spomenuta preša putem kalupa ne može pogriješiti, odnosno da se sve odvije savršeno. Nažalost to nije tako. Svaki stroj može i pogriješiti pa i maleni balončić zraka može napraviti nepravilnost na tom dijelu lima. Naravno, zato postoje stručnjaci koji kontroliraju kako su pojedini limeni dijelovi ispali, odnosno kako bi se mogle ispraviti eventualne nepravilnosti. Kontrola kvalitete odvija se u brojnim etapama sklapanja vozila, kako bi na kraju proizvodnog procesa s trake sišao potpuno ispravan automobil bez nekih vizualnih ili eventualno tehničkih mana.

Što više proizvodnje na jednoj lokaciji

Nema smisla da vas 'davim' svim potrebnim proizvodnim procesima kako nastaje kompletan automobil, no mogu reći kako su nam pokazali one bitne stvari. Nakon izrade pojedinih potrebnih metalnih dijelova kreće i njihovo varenje. Tu najveću ulogu preuzimaju brojni roboti koji to obavljaju iznimno točno i precizno. Kasnije dolazi do 'sastajanje' brojnih dijelova na pokretnoj traci, pa tako nakon toga dolazi i do spajanja svih potrebnih dijelova na platformu. Jedan od bitnih procesa odnosi se i na bojanje, odnosno lakiranje, a koje se odvija u pojedinim fazama jer se ne može jednakim procesima bojati metalni i plastični dijelovi.

Samuel Dhote

Kad sam već spomenuo plastične dijelove, onda je iznimno važno napomenuti kako je ovo tvornica koja je nešto drukčije posložena od brojnih drugih tvornica. Naime, poznato je kako proizvođači automobila pojedine dijelove vozila proizvode sami, dok dio povjeravaju brojnim dobavljačima. Neki od tih dijelova su i recimo branici vozila. Za modele Yaris i Yaris Cross, u ovoj francuskoj tvornici Toyota pak proizvodi sama. Time su dobili veću kontrolu kvalitete, lakše logističke procese te naravno i veću profitabilnost. Kažu da im je mnogo lakše i zbog činjenice jer mogu mnogo jednostavnije prilagođavati samu proizvodnju, ovisno o narudžbama, bez potrebe za novim pregovorima s eventualnim dobavljačima.

Pazi se na ekologiju

Na svakom automobilu susrećemo veliki broj plastičnih dijelova, no oni su izrađeni iz različitih vrsta plastike. Pojedine plastike mnogo se lakše mogu reciklirati odnosno poslužiti kao sirovina za neke nove plastične proizvode, dok neke nije moguće ponovno upotrijebiti.

Samuel Dhote

Ekologija je iznimno bitna za sve proizvođače automobila, kako kao gotovog proizvoda čijim se korištenjem želi smanjiti razina CO2 emisija, tako i prije toga, u samoj proizvodnji. Djelatnici tvornice neprestano prolaze edukacije te rade na poboljšanjima proizvodnih procesa i kad je u pitanju CO2 otisak. Cilj je da do 2030. godine tvornica postane potpuno neutralna. Lani su u odnosu na 2001. godini stigli do smanjenja CO2 emisija za 72%. Smanjili su korištenje energije za 64%, vode iz vodovoda za 83%, produciraju 59% manje smeća te ja za 62% smanjeno onečišćenje zraka. Kroz povijest znamo kako Toyota kontinuirano radi na tome da u poslovanje uključuje brojne japanske filozofije i načela. Jadno od njih je i kaizen koji se odnosi na kontinuirano unaprjeđenje, što se primjenjuje na Toyotin proizvodni sustav postoji neprestana sinergija automatizacije i ljudskog stručnog znanja.

Samuel Dhote

Kad to konkretno stavimo u CO2 neutralnost znači da primjenjuju napredne sustave za obradu otpadnih voda. Skupljaju kišnicu s ogromnih parkirališnih zona za proizvedena vozila koja se kasnije koristi za brojne proizvodne procese dok 'otpadne' vode pročiste toliko dobro da se kasnije mogu ispuštati u lokalnu rijeku bez ikakvog negativnog utjecaja na biljni i životinjski svijet. Također, čitavo vrijeme rade na sve naprednijem i boljem optimiziranju procesa grijanja i korištenja energije. Sve to pokazuje kako je održivost u potpunosti ugrađena u svakodnevno proizvodno poslovanje.

Obnovljena Toyota Yaris Cross

U središtu posjeta tvornici nalazio se dorađeni Yaris Cross. Spomenuo sam već kako je riječ Toyotinom najprodavanijem modelu u Europi te ključnim proizvodom koji se izrađuju u TMMF-u. Od svog predstavljanja 2021. godine, Yaris Cross je izgradio vrlo snažnu privlačnost među europskim kupcima, postavši najprodavaniji automobil u svom segmentu. Njegov udio u sve traženijim B-SUV segmentu iznosi 11%

Obnovljena Toyota Yaris Cross

Obnovljeno izdanje zadržava svoju provjerenu formulu: hibridnu učinkovitost, praktičnost kompaktnog SUV-a, dostupnost AWD-i pogona i Toyotinu pouzdanost. Tu je čišći, hrabriji dizajn prednjeg dijela koji donosi saćastu masku, a tu su i novodizajnirana LED svjetla koja uključuju integrirana dnevna svjetla kao standard. Novosti ima i u unutrašnjosti koja donosi profinjeniju putničku kabinu uz nadograđena sjedala i detalje obloga.

Obnovljena Toyota Yaris Cross

Dorađeni Yaris Cross bit će dostupan i u GR Sport izdanju. Ono donosi sportski stil uz agresivniji vanjski dizajn te novu prednju masku. Ovaj model bit će prepoznatljiv i po 18-inčnim aluminijskim naplatcima. Uglavnom, brojne promjene i poboljšanja kako bi Yaris Cross i dalje nastavio sigurno koračati svojim putem uspješnog modela.