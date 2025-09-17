Svijet juri prema električnim vozilima, a Sjeverna Amerika ga koči

Dok prodaja električnih i plug-in hibridnih vozila globalno bilježi rast od 25 posto, Sjeverna Amerika zaostaje sa samo 6 posto. Pad prodaje u Kanadi glavni je razlog usporavanja na kontinentu i jasan pokazatelj koliko su poticaji ključni

Autonet.hr srijeda, 17. rujna 2025. u 12:17
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Tranzicija automobilske industrije prema potpunoj elektrifikaciji pokazala se znatno izazovnijom nego što su mnogi predviđali. Promjenjive preferencije kupaca, stalne regulatorne prepreke i specifični zahtjevi pojedinih tržišta prisiljavaju proizvođače na brze i ponekad bolne prilagodbe. Iako je rast prodaje elektrificiranih vozila donekle usporio, najnoviji podaci otkrivaju da njihova popularnost i dalje raste te zauzimaju sve veći udio na globalnom tržištu.

Prema analizi koju donosi Rho Motion, u prvih osam mjeseci ove godine diljem svijeta prodano je oko 12,5 milijuna baterijskih električnih vozila (BEV) i plug-in hibridnih vozila (PHEV). To predstavlja značajan skok od 25 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, potaknut velikom potražnjom na ključnim tržištima. Ipak, jedno veliko tržište vidno zaostaje – Sjeverna Amerika.

Kontinent koji kaska

Dok svijet grabi naprijed, Sjeverna Amerika kreće se znatno sporije. Podaci pokazuju da je na tom kontinentu ove godine prodano ukupno 1,3 milijuna BEV i PHEV vozila, što je porast od samo 6 posto u odnosu na lani. Za usporedbu, prodaja je u Europi skočila za 31 posto, u Kini za 25 posto, dok je u ostatku svijeta zabilježen impresivan rast od 44 posto, s otprilike milijun prodanih jedinica.

Glavni razlog ovog zajao ostajanja leži u Kanadi. Nakon što je ranije ove godine pauziran program federalnih poticaja iZEV, kanadska prodaja električnih i plug-in hibridnih vozila pala je za čak trećinu. S druge strane, prodaja u SAD-u bilježi rast, s posebnim skokom zabilježenim u kolovozu, neposredno prije isteka saveznih poreznih olakšica za električna vozila 30. rujna.

Usporavanje zamaha

Gledajući samo kolovoz, globalna prodaja BEV i PHEV vozila porasla je za 15 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Iako je to i dalje rast, radi se o najnižoj stopi rasta još od siječnja. Ukupno je u kolovozu prodano 1,7 milijuna elektrificiranih vozila, što je 5 posto više nego u srpnju.

Kina, kao najveće svjetsko tržište električnih vozila, savršeno ilustrira ovo usporavanje. Iako je prodaja porasla za 6 posto u usporedbi s kolovozom 2024., taj je rast bio ispod očekivanja. Kako prenosi Carscoops, prošlogodišnji rezultati bili su umjetno napuhani zbog izvanrednih skokova u srpnju i kolovozu, kada je Kina proširila svoj program zamjene starih vozila za nova energetska vozila, zbog čega ovogodišnji rezultati djeluju skromnije.

Sve u svemu, globalni trend ostaje pozitivan, no regionalne razlike, potaknute lokalnim politikama i poticajima, nikad nisu bile izraženije. Dok Europa i Kina nastavljaju voditi utrku, Sjeverna Amerika će morati pronaći način da uhvati korak.

 



