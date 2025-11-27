Tesla i dalje bilježi ogroman pad prodaje u EU

Prema najnovijim podacima koje prenosi The Verge, Tesla se suočava s ozbiljnim padom potražnje u EU, što je u oštrom kontrastu s općim trendom rasta prodaje električnih vozila u regiji. Dok se brojke crvene za Muskovu kompaniju, ostatak industrije bilježi pozitivne rezultate.

Konkretni podaci, koje je ovog tjedna objavilo Europsko udruženje proizvođača automobila (ACEA), slikaju prilično sumornu sliku za Teslu. Prodaja u listopadu pala je za vrtoglavih 48,5 posto diljem Europe u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Gledajući širu sliku, odnosno rezultate za cijelu godinu do sada, Teslina prodaja u regiji pala je za oko 30 posto.

Ovaj pad je posebno zabrinjavajuć kada se stavi u kontekst cjelokupnog tržišta. Naime, dok se Tesla bori s brojkama, prodaja električnih vozila na razini cijele industrije u istom je razdoblju skočila za 26 posto. To jasno sugerira da problem nije u padu interesa Europljana za električnim automobilima, već specifično u padu interesa za Tesline modele.

Dok se automobilska divizija kompanije mučila s plasmanom vozila na europsko tržište, izvršni direktor Elon Musk bio je fokusiran na sasvim druge projekte. Njegova pažnja bila je usmjerena prvenstveno na razvoj robota i autonomnih taksija, kao i na dobivanje odobrenja dioničara za njegov novi kompenzacijski paket. Vrijednost tog paketa vezana je uz tržišnu valuaciju kompanije, a spominju se iznosi koji bi mogli doseći i do jedan bilijun dolara u budućnosti, ovisno o performansama dionica.

Unatoč Teslinim problemima, tržište novih automobila u EU pokazuje znakove oporavka. Registracije novih automobila porasle su za 1,4 posto u listopadu na godišnjoj razini, pri čemu baterijska električna vozila sada drže 16,4 posto tržišnog udjela.

S obzirom na sve jaču konkurenciju, kako od strane etabliranih europskih proizvođača, tako i od nadolazećih kineskih marki, Tesla će morati brzo reagirati ako želi povratiti izgubljene pozicije.