Tesla u problemima: Proizvodnja raste dvostruko brže od prodaje

Tesla je objavila rezultate za prvi kvartal 2026. godine. Iako isporuke rastu, problem hiperprodukcije i gomilanja zaliha postaje sve očitiji, a pada i energetski sektor

Autonet.hr petak, 3. travnja 2026. u 16:45
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Tesla je jutros objavila svoje rezultate o proizvodnji i isporukama za prva tri mjeseca 2026. godine, a vijesti su, po prvi put nakon dugo vremena, uglavnom pozitivne na prvi pogled. Proizvođač automobila proizveo je ukupno 408.386 električnih vozila, što je povećanje od 12,6 posto u odnosu na prvi kvartal 2025. godine.

Gotovo sva proizvedena vozila bili su Modeli 3 i Y - tvrtka ih je proizvela 394.611, što predstavlja povećanje od 14,2 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Ostatak su uglavnom činili Cybertruckovi, s obzirom na to da smo krajem siječnja saznali kako su vremešni Modeli S i X konačno poslani u mirovinu. Sa svojih 14 godina službe, Model S pokazao je dugovječnost koju je u autoindustriji nadmašio jedino Nissanov R35 GT-R.

Problem hiperprodukcije

Tesla je u prvom kvartalu zabilježila i porast prodaje, iako ne u istoj mjeri. Prodano je ukupno 358.023 električnih vozila, što je rast od 6,3 posto u usporedbi s istim kvartalom 2025. godine. Nažalost po Teslu, taj rast je upola manji od rasta proizvodnje, što je stvorilo najveće zalihe neprodanih vozila u povijesti tvrtke. Razlika između proizvedenih i prodanih vozila iznosi čak 50.363 automobila.

Ako pogledamo samo Modele 3 i Y, vidimo isti trend. Tesla je prodala 341.893 primjerka, što je povećanje od 5,6 posto na godišnjoj razini, no istovremeno je na zalihama ostalo gotovo 50.000 novih vozila. Dodatni kontekst otkriva da je rast prodaje od šest posto ostvaren u usporedbi s iznimno slabim prvim kvartalom 2025., kada je Tesla namjerno usporila proizvodnju zbog prilagodbe tvornica za osvježeni "Juniper" Model Y. Prodaja svih ostalih modela, Cybertrucka, te preostalih Modela S i X, pala je za gotovo 20 posto na godišnjoj razini, na 13.775 jedinica. 

Pad u energetskom sektoru

Loše vijesti protežu se i na Teslin posao sa sustavima za pohranu energije. Iako je taj segment stabilno rastao posljednjih godina i donosio značajan prihod, u prvom kvartalu zabilježen je oštar pad. Prema službenom izvještaju, Tesla je uspjela instalirati samo 8,8 GWh kapaciteta za pohranu energije, što je pad od 15 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine te čak 38 posto manje u odnosu na rekordni prethodni kvartal.

I isporuke automobila i instalacije energetskih sustava bile su ispod očekivanja analitičara, što je odmah izazvalo reakciju tržišta. Vrijednost dionice Tesle (TSLA) pala je za oko 5,5 posto odmah nakon objave rezultata. Čini se da tvrtka ulazi u tranzicijsko razdoblje, a sam Elon Musk sve više signalizira da će se buduća vrijednost Tesle temeljiti manje na prodaji automobila, a više na umjetnoj inteligenciji i robotici, ponajprije na humanoidnom robotu Optimusu.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi