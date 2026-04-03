Tesla u problemima: Proizvodnja raste dvostruko brže od prodaje

Tesla je objavila rezultate za prvi kvartal 2026. godine. Iako isporuke rastu, problem hiperprodukcije i gomilanja zaliha postaje sve očitiji, a pada i energetski sektor

Tesla je jutros objavila svoje rezultate o proizvodnji i isporukama za prva tri mjeseca 2026. godine, a vijesti su, po prvi put nakon dugo vremena, uglavnom pozitivne na prvi pogled. Proizvođač automobila proizveo je ukupno 408.386 električnih vozila, što je povećanje od 12,6 posto u odnosu na prvi kvartal 2025. godine.

Gotovo sva proizvedena vozila bili su Modeli 3 i Y - tvrtka ih je proizvela 394.611, što predstavlja povećanje od 14,2 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Ostatak su uglavnom činili Cybertruckovi, s obzirom na to da smo krajem siječnja saznali kako su vremešni Modeli S i X konačno poslani u mirovinu. Sa svojih 14 godina službe, Model S pokazao je dugovječnost koju je u autoindustriji nadmašio jedino Nissanov R35 GT-R.

Problem hiperprodukcije

Tesla je u prvom kvartalu zabilježila i porast prodaje, iako ne u istoj mjeri. Prodano je ukupno 358.023 električnih vozila, što je rast od 6,3 posto u usporedbi s istim kvartalom 2025. godine. Nažalost po Teslu, taj rast je upola manji od rasta proizvodnje, što je stvorilo najveće zalihe neprodanih vozila u povijesti tvrtke. Razlika između proizvedenih i prodanih vozila iznosi čak 50.363 automobila.

Ako pogledamo samo Modele 3 i Y, vidimo isti trend. Tesla je prodala 341.893 primjerka, što je povećanje od 5,6 posto na godišnjoj razini, no istovremeno je na zalihama ostalo gotovo 50.000 novih vozila. Dodatni kontekst otkriva da je rast prodaje od šest posto ostvaren u usporedbi s iznimno slabim prvim kvartalom 2025., kada je Tesla namjerno usporila proizvodnju zbog prilagodbe tvornica za osvježeni "Juniper" Model Y. Prodaja svih ostalih modela, Cybertrucka, te preostalih Modela S i X, pala je za gotovo 20 posto na godišnjoj razini, na 13.775 jedinica.

Pad u energetskom sektoru

Loše vijesti protežu se i na Teslin posao sa sustavima za pohranu energije. Iako je taj segment stabilno rastao posljednjih godina i donosio značajan prihod, u prvom kvartalu zabilježen je oštar pad. Prema službenom izvještaju, Tesla je uspjela instalirati samo 8,8 GWh kapaciteta za pohranu energije, što je pad od 15 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine te čak 38 posto manje u odnosu na rekordni prethodni kvartal.

I isporuke automobila i instalacije energetskih sustava bile su ispod očekivanja analitičara, što je odmah izazvalo reakciju tržišta. Vrijednost dionice Tesle (TSLA) pala je za oko 5,5 posto odmah nakon objave rezultata. Čini se da tvrtka ulazi u tranzicijsko razdoblje, a sam Elon Musk sve više signalizira da će se buduća vrijednost Tesle temeljiti manje na prodaji automobila, a više na umjetnoj inteligenciji i robotici, ponajprije na humanoidnom robotu Optimusu.