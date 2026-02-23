Toyota najavljuje novo ulaganje u Circular Factory u Poljskoj
Nakon nedavnog otvaranja u Burnastonu, u Velikoj Britaniji, sad se priprema novi pogon koji bi trebao godišnje obrađivati gotovo 20.000 vozila
Toyota Motor Europe (TME) je prije godinu dana najavila osnivanje Toyota Circular Factory, inicijative za sustavnu obradu vozila na kraju njihova životnog vijeka s ciljem maksimalne ekološke koristi kroz reciklažu, ponovnu upotrebu i obnovu dijelova. Prvi pogon, smješten u tvornici Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) u Burnastonu, započela je s radom u drugoj polovici protekle godine. Ovaj bi kompleks trebao postati centar izvrsnosti za buduće operacije reciklaže diljem Europe i svijeta. Ova će se inicijativa provoditi paralelno s glavnom proizvodnom djelatnošću TMUK-a - proizvodnjom modela Corolla.
Toyota Circular Factory obuhvaća cjelokupne reciklažne aktivnosti TME-a, a svoj pristup obradi vozila na kraju životnog vijeka temelji na tri ključna područja: ponovnoj upotrebi dijelova, obnovi komponenti i reciklaži materijala. Nakon detaljnog procesa provjere, ponovno upotrebljivi dijelovi vraćaju se na tržište putem maloprodajnih trgovaca ili distributera dijelova. Komponente poput baterija i kotača procjenjuju se s ciljem njihove obnove, ponovne upotrebe ili reciklaže. Tu je i reciklira sirovina poput bakra, aluminija, čelika i plastike. Ti reciklirani materijali u što većoj mjeri zamijenit će nove sirovine u proizvodnji dijelova za nova vozila.
Sada je Toyota Motor Europe (TME) najavila uspostavu Circular Factory u Walbrzychu u Poljskoj. Postrojenje će se prostirati na 25.000 četvornih metara te će godišnje obrađivati gotovo 20.000 vozila na kraju životnog vijeka (End-of-Life). Ovo ulaganje predstavlja još jedan značajan korak u strategiji TME-a usmjerenoj na razvoj modela kružnog gospodarstva temeljenog na načelima smanji, ponovno upotrijebi i recikliraj (reduce, reuse, recycle). Cilj je maksimalno povećati koristi za okoliš kroz preciznu i sustavnu obradu vozila na kraju njihova životnog ciklusa.
Circular Factory proširit će aktivnosti postojećeg postrojenja u Walbrzychu, koje već proizvodi ključne komponente za Toyotine hibridne i konvencionalne pogonske sklopove. Kružnost je istodobno put prema ugljičnoj neutralnosti i njezin ključni pokretač. Smanjuje potrebu za sirovinama čija je proizvodnja intenzivna u pogledu emisija ugljika te jača opskrbne lance. Dizajniranjem vozila za ponovnu uporabu, obnovu, recikliranje i učinkovito korištenje materijala, kružni pristup može pomoći u smanjenju emisija duž cijelog postprodajnog procesa.