Toyota najavljuje novo ulaganje u Circular Factory u Poljskoj

Toyota Motor Europe (TME) je prije godinu dana najavila osnivanje Toyota Circular Factory, inicijative za sustavnu obradu vozila na kraju njihova životnog vijeka s ciljem maksimalne ekološke koristi kroz reciklažu, ponovnu upotrebu i obnovu dijelova. Prvi pogon, smješten u tvornici Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) u Burnastonu, započela je s radom u drugoj polovici protekle godine. Ovaj bi kompleks trebao postati centar izvrsnosti za buduće operacije reciklaže diljem Europe i svijeta. Ova će se inicijativa provoditi paralelno s glavnom proizvodnom djelatnošću TMUK-a - proizvodnjom modela Corolla.

Toyota Circular Factory obuhvaća cjelokupne reciklažne aktivnosti TME-a, a svoj pristup obradi vozila na kraju životnog vijeka temelji na tri ključna područja: ponovnoj upotrebi dijelova, obnovi komponenti i reciklaži materijala. Nakon detaljnog procesa provjere, ponovno upotrebljivi dijelovi vraćaju se na tržište putem maloprodajnih trgovaca ili distributera dijelova. Komponente poput baterija i kotača procjenjuju se s ciljem njihove obnove, ponovne upotrebe ili reciklaže. Tu je i reciklira sirovina poput bakra, aluminija, čelika i plastike. Ti reciklirani materijali u što većoj mjeri zamijenit će nove sirovine u proizvodnji dijelova za nova vozila.

Sada je Toyota Motor Europe (TME) najavila uspostavu Circular Factory u Walbrzychu u Poljskoj. Postrojenje će se prostirati na 25.000 četvornih metara te će godišnje obrađivati gotovo 20.000 vozila na kraju životnog vijeka (End-of-Life). Ovo ulaganje predstavlja još jedan značajan korak u strategiji TME-a usmjerenoj na razvoj modela kružnog gospodarstva temeljenog na načelima smanji, ponovno upotrijebi i recikliraj (reduce, reuse, recycle). Cilj je maksimalno povećati koristi za okoliš kroz preciznu i sustavnu obradu vozila na kraju njihova životnog ciklusa.

Circular Factory proširit će aktivnosti postojećeg postrojenja u Walbrzychu, koje već proizvodi ključne komponente za Toyotine hibridne i konvencionalne pogonske sklopove. Kružnost je istodobno put prema ugljičnoj neutralnosti i njezin ključni pokretač. Smanjuje potrebu za sirovinama čija je proizvodnja intenzivna u pogledu emisija ugljika te jača opskrbne lance. Dizajniranjem vozila za ponovnu uporabu, obnovu, recikliranje i učinkovito korištenje materijala, kružni pristup može pomoći u smanjenju emisija duž cijelog postprodajnog procesa.