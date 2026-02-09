Toyota u kratkom vremenu već drugi put mijenja generalnog direktora

Od 1. travnja financijski direktor Kenta Kon preuzima operativno vođenje Toyote, dok Koji Sato prelazi na novu funkciju industrijskog direktora radi jačanja utjecaja u industriji i bržeg donošenja ključnih odluka

Japanski automobilski div Toyota Motor Corporation službeno je objavio značajne promjene u svojoj upravljačkoj strukturi koje stupaju na snagu 1. travnja 2026. godine. Dosadašnji glavni financijski direktor (CFO), Kenta Kon, imenovan je novim predsjednikom uprave i glavnim izvršnim direktorom (CEO) kompanije. Njegov primarni fokus bit će usmjeren na unutarnje upravljanje, jačanje profitabilnosti te transformaciju Toyote iz klasičnog proizvođača automobila u modernu kompaniju fokusiranu na mobilnost.

Neuobičajena dinamika

Dosadašnji čelni čovjek, Koji Sato, koji je funkciju predsjednika i CEO-a obnašao od 2023. godine, ne napušta vrh tvrtke, već prelazi na poziciju potpredsjednika i novouvedenu funkciju glavnog industrijskog direktora (CIO). Ova promjena je druga u svega tri godine i predstavlja neuobičajenu dinamiku za Toyotu, koja je prethodno pod vodstvom Akija Toyode održavala nepromijenjenu upravljačku strukturu punih 14 godina.

Kenta Kon u novu ulogu ulazi kao bliski suradnik i nekadašnji tajnik dugogodišnjeg šefa Akija Toyode, što jamči očuvanje korporativne filozofije. Toyoda, koji ostaje na čelu nadzornog dijela strukture kao predsjednik uprave, naglasio je kako je ovaj proces nastavak "predavanja štafete" mlađoj generaciji menadžera koji su duboko integrirani u Toyotin sustav vrijednosti.

Strateško razdvajanje funkcija

Reorganizacija će omogućiti kompaniji da operativno vođenje povjeri stručnjaku za financije i interne procese, dok će se Sato moći posvetiti strateškom pozicioniranju na globalnoj razini. On je već preuzeo važne vanjske uloge, poput predsjedanja Japanskom udrugom proizvođača automobila, što je i bio jedan od ključnih razloga za razdvajanje funkcija unutar same Toyote.

Uvođenjem funkcije glavnog industrijskog direktora, Toyota nastoji jasnije razgraničiti svakodnevno poslovanje od šireg djelovanja u automobilskoj industriji. Dok će se Kon baviti poslovnim rezultatima, Sato će kao CIO koordinirati odnose s regulatorima, strukovnim udrugama i ključnim partnerima. Iz kompanije ističu kako će novi model omogućiti brže donošenje odluka u uvjetima ubrzanih promjena na globalnom tržištu.

Paralelno s ovom objavom stigli su i posljednji poslovni rezultati, koji kažu da je Toyoti u prvih devet mjeseci fiskalne 2025. godine (od travnja do prosinca) prodaja automobila porasla sa 7 na 7,3 milijuna primjeraka, ali i da je u posljednjem tromjesečju zabilježen pad dobiti od čak 43%. To se dogodilo zbog porasta cijena materijala te kao posljedica uvođenja carina u SAD-u.