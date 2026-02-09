Toyota u kratkom vremenu već drugi put mijenja generalnog direktora

Od 1. travnja financijski direktor Kenta Kon preuzima operativno vođenje Toyote, dok Koji Sato prelazi na novu funkciju industrijskog direktora radi jačanja utjecaja u industriji i bržeg donošenja ključnih odluka

Autonet.hr ponedjeljak, 9. veljače 2026. u 13:30
Kenta Kon, uskoro CEO Toyote
Kenta Kon, uskoro CEO Toyote

Japanski automobilski div Toyota Motor Corporation službeno je objavio značajne promjene u svojoj upravljačkoj strukturi koje stupaju na snagu 1. travnja 2026. godine. Dosadašnji glavni financijski direktor (CFO), Kenta Kon, imenovan je novim predsjednikom uprave i glavnim izvršnim direktorom (CEO) kompanije. Njegov primarni fokus bit će usmjeren na unutarnje upravljanje, jačanje profitabilnosti te transformaciju Toyote iz klasičnog proizvođača automobila u modernu kompaniju fokusiranu na mobilnost.

Neuobičajena dinamika

Dosadašnji čelni čovjek, Koji Sato, koji je funkciju predsjednika i CEO-a obnašao od 2023. godine, ne napušta vrh tvrtke, već prelazi na poziciju potpredsjednika i novouvedenu funkciju glavnog industrijskog direktora (CIO). Ova promjena je druga u svega tri godine i predstavlja neuobičajenu dinamiku za Toyotu, koja je prethodno pod vodstvom Akija Toyode održavala nepromijenjenu upravljačku strukturu punih 14 godina.

Kenta Kon u novu ulogu ulazi kao bliski suradnik i nekadašnji tajnik dugogodišnjeg šefa Akija Toyode, što jamči očuvanje korporativne filozofije. Toyoda, koji ostaje na čelu nadzornog dijela strukture kao predsjednik uprave, naglasio je kako je ovaj proces nastavak "predavanja štafete" mlađoj generaciji menadžera koji su duboko integrirani u Toyotin sustav vrijednosti.

Strateško razdvajanje funkcija

Reorganizacija će omogućiti kompaniji da operativno vođenje povjeri stručnjaku za financije i interne procese, dok će se Sato moći posvetiti strateškom pozicioniranju na globalnoj razini. On je već preuzeo važne vanjske uloge, poput predsjedanja Japanskom udrugom proizvođača automobila, što je i bio jedan od ključnih razloga za razdvajanje funkcija unutar same Toyote.

Uvođenjem funkcije glavnog industrijskog direktora, Toyota nastoji jasnije razgraničiti svakodnevno poslovanje od šireg djelovanja u automobilskoj industriji. Dok će se Kon baviti poslovnim rezultatima, Sato će kao CIO koordinirati odnose s regulatorima, strukovnim udrugama i ključnim partnerima. Iz kompanije ističu kako će novi model omogućiti brže donošenje odluka u uvjetima ubrzanih promjena na globalnom tržištu.

Paralelno s ovom objavom stigli su i posljednji poslovni rezultati, koji kažu da je Toyoti u prvih devet mjeseci fiskalne 2025. godine (od travnja do prosinca) prodaja automobila porasla sa 7 na 7,3 milijuna primjeraka, ali i da je u posljednjem tromjesečju zabilježen pad dobiti od čak 43%. To se dogodilo zbog porasta cijena materijala te kao posljedica uvođenja carina u SAD-u.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi