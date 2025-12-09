U Europi se urušava prodaja premium limuzina

Nije tajna da se europski premium proizvođači automobila suočavaju s teškim tržišnim uvjetima. Segment koji su nekoć suvereno držali, poznat kao luksuzne limuzine srednje klase, sada podnosi najveći teret promjena. Ovi modeli, nekada neizostavan prizor na parkiralištima tvrtki, sada klize niz prodajne ljestvice zbog promjena u preferencijama kupaca i sve većeg pritiska konkurencije. Za brendove poput BMW-a, Audija i Mercedesa, najnoviji podaci predstavljaju prilično otrežnjujuće štivo.

Prema podacima koje prenosi Carscoops, prodaja u kategoriji premium limuzina srednje klase pala je za čak 19 posto u prvih 10 mjeseci ove godine, spustivši se na ukupno 241.096 prodanih jedinica. Iako BMW serije 3 i dalje predvodi segment, nije ostao imun na negativne trendove. Registracije ovog modela pale su za zabrinjavajućih 23 posto u odnosu na prethodnu godinu, dosegnuvši 60.237 primjeraka.

Na drugom mjestu nalazi se novi Audi A5, koji je zamijenio stari A4 i ove je godine ostvario solidan rezultat s 53.483 prodana primjerka. Nažalost, isto se ne može reći za ostatak konkurencije.

Podaci tvrtke Dataforce pokazuju da je prodaja Mercedes-Benz C-klase pala za 14 posto, na 41.335 vozila, dok je čak i potpuno električni BMW i4 zabilježio pad od 1.6 posto, s 36.982 prodane jedinice. Problemi sežu i dalje od njemačke trojke - prodaja modela Volvo S60 i V60 strmoglavila se za 35 posto (16.476), Polestar 2 bilježi pad od 26 posto (14.099), a prodaja BMW-a serije 4 pala je za 12 posto (10.081). Čak je i Alfa Romeo Giulia imala tešku godinu, s 20 posto manje prodanih primjeraka.

Analitičari navode da su se kupci počeli okretati drugim segmentima. Primjerice, postoji snažna potražnja za SUV-ovima srednje veličine, uključujući i one s plug-in hibridnim pogonima poput modela BYD Seal U, što dodatno ugrožava tradicionalne limuzine.

Nije sve tako sivo

Ipak, postoji nada da bi se tržište premium limuzina moglo oporaviti. Proizvođači se okreću elektrifikaciji kao ključnom rješenju. BMW intenzivno radi na sljedećoj generaciji serije 3, koja će se prodavati i u verziji s motorom s unutarnjim izgaranjem i kao potpuno električni model, nazvan i3. Očekuje se da će električni model biti posebno važan, debitirajući sa sličnim pogonskim opcijama i specifikacijama kao i novi iX3, koji nudi značajno poboljšane performanse i veći domet.

Slično tome, Mercedes-Benz planira sljedeće godine lansirati novu, potpuno električnu C-klasu, koja će se temeljiti na novoj platformi koju će dijeliti s GLC SUV-om.

Njemačka ostaje najveće pojedinačno tržište za ove limuzine, držeći dominantan udio od 37 posto. S druge strane, prodaja je značajno pala u Ujedinjenom Kraljevstvu, čak 26 posto, čime se tržišni udio te zemlje smanjio na 16 posto.