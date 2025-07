Unatoč velikom padu Teslinog profita, Musk je fokusiran na robotaksije

Iako je Elon Musk izjavio kako su robotaksiji budućnost tvrtke, velika većina prihoda i dalje dolazi od prodaje automobila.

Prema pisanju The New York Timesa, analitičari procjenjuju da je tvrtka od travnja do lipnja zaradila 1,2 milijarde dolara, što je pad u odnosu na 1,4 milijarde dolara iz istog razdoblja prošle godine. Prihodi su, prema procjenama, pali na 22,6 milijardi dolara s 25,5 milijardi dolara u drugom tromjesečju 2024. godine. Tesla nije zabilježila rast kvartalne dobiti još od trećeg kvartala 2024.

Slabiji poslovni rezultati vjerojatno će pojačati zabrinutost među investitorima da Elon Musk zanemaruje automobilski biznis dok resurse tvrtke usmjerava na softver za autonomnu vožnju, samovozeće taksije i humanoidne robote. Musk je u više navrata ponovio kako će upravo te tehnologije učiniti Teslu najvrjednijom tvrtkom na svijetu. Iako je Tesla započela s testiranjem ograničene usluge robotaksija u Austinu u Teksasu, a Wall Street uvelike prihvatio tu viziju (što se vidi po rastu cijene dionice od 50 posto od početka travnja), takvi projekti još ne generiraju značajan prihod.

U međuvremenu, Teslina prodaja gubi zamah jer ne nudi cjenovno pristupačnije i privlačnije nove modele, dok konkurenti poput kineskog BYD-a na tržište izbacuju brojna nova vozila uz istovremeno snižavanje cijena. Dodatno, Muskova podrška desnim političkim opcijama otuđila je dio kupaca električnih automobila u Europi i SAD-u. Pokušaji oživljavanja prodaje putem poticaja i kredita s niskim kamatama negativno su se odrazili na profitne marže. Čak je i najnoviji model, Cybertruck, zabilježio razočaravajuće prodajne rezultate, s prodanih 4.300 jedinica u drugom kvartalu.

Tvrtka je obećala da će do kraja lipnja započeti s prodajom novog, jeftinijeg automobila, no taj je rok probijen bez jasnog objašnjenja kada bi se vozilo moglo pojaviti na tržištu. Unatoč problemima, Tesla i dalje drži gotovo polovicu tržišta novih električnih vozila u SAD-u. Ipak, dok prodaja Tesle pada, globalno tržište električnih vozila i dalje raste – 32 posto u Kini i 26 posto u Europi, gdje je Tesla pala iza Volkswagena kao vodećeg proizvođača.

Pred Teslom su i novi izazovi. Ukidanje poreznih olakšica do 7.500 dolara za kupnju električnih vozila u SAD-u nakon rujna poskupjet će njezine modele. Istovremeno, ukidanje kazni za proizvođače koji krše standarde o čistoći zraka naštetit će Tesli jer je tvrtka zarađivala stotine milijuna dolara prodajom tih "kredita" drugim proizvođačima. U posljednjem kvartalu, prihod od prodaje tih kredita premašio je cjelokupnu dobit tvrtke.