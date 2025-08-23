Veliki rivali dogovaraju suradnju: BMW-ovi motori uskoro u Mercedesima?

Mercedes-Benz vodi pregovore o mogućem korištenju četverocilindričnih benzinskih motora konkurentskog BMW-a u širokom rasponu svojih budućih automobila – objavio je to nedavno njemački Manager Magazin. Njihova potencijalna suradnja dio je radikalnog preispitivanja strategije o motorima s unutarnjim izgaranjem, potaknutog sporijim prihvaćanjem električnih vozila od očekivanog. Prema izvorima iz Mercedesa, planiranje i pregovori između dviju tvrtki na visokoj su razini, a konačna odluka o partnerstvu očekuje se prije kraja ove godine.

Rješenje za hibridnu budućnost

Potencijalni bi dogovor BMW-u dao priliku opskrbljivati Mercedes novom generacijom benzinskih motora, koji bi se ugrađivali u brojne Mercedesove modele, od serije CLA, GLA i GLB, preko C i E-klase, pa sve do modela GLC i nadolazećeg "malog G". Sporazum se opisuje kao "strateški korak za smanjenje troškova razvoja", čime bi Mercedes osigurao opskrbu motorima koji zadovoljavaju Euro 7 normu i proširio svoju plug-in hibridnu ponudu bez daljnjih velikih ulaganja.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada Mercedes uvodi svoj novi 1,5-litreni četverocilindrični turbo motor M252, razvijen u Njemačkoj, ali proizveden u Kini u kompaniji Horse, zajedničkom pothvatu Geelyja i Renaulta. Iako je motor M252, koji se već nudi u novom modelu CLA, prikladan za blage hibridne sustave, izvori navode da trenutno nije projektiran za primjenu u plug-in hibridnim vozilima ili kao produljivač dosega (range extender).

BMW-ov motor B48

Upravo tu prazninu mogao bi popuniti motor iz BMW-a. Nagađa se da je riječ o 2,0-litrenoj turbo izvedenici poznatog BMW-ovog motora B48, koji se koristi u gotovo svim trenutačnim modelima BMW-a i Minija. Vjerojatno bi se proizvodio u tvornici u austrijskom Steyru, a nudi fleksibilnost jer je prilagođen i za uzdužnu i za poprečnu ugradnju, što Mercedesu daje više mogućnosti primjene u kompaktnim i srednje velikim modelima.

Povijesni presedan

Ako se dogovor ostvari, označit će povijesni presedan u kojem dva vodeća njemačka proizvođača luksuznih automobila dijele motore, a dugoročno potencijalno i mjenjače. Predloženo partnerstvo moglo bi se proširiti i na globalne proizvodne centre, uključujući mogućnost izgradnje zajedničke tvornice motora u SAD-u kako bi se izbjegle uvozne carine.