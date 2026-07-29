Više zabave u Tesla vozilima uz AI pomoćnika Grok

Tesla je prije nekoliko dana krenula s uvođenjem Groka u Hrvatskoj. AI pomoćnik uključen je u Teslino ljetno izdanje softwarea, koje se počelo besplatno uvoditi u vozila koja ispunjavaju potrebne uvjete. Grok je napredni sustav umjetne inteligencije koji je izradio xAI, osmišljen za pružanje točnih i pronicljivih odgovora na pitanja iz širokog raspona tema - fizike, matematike, biologije, filozofije, povijesti i još mnogo toga.

Grok je integriran u Tesle i može na zahtjev vozača pokrenuti niz naredbi u sustavu za navigaciju - za zadavanje odredišta, prilagodbu rute u pokretu ili traženje interesnih točaka. Osim navigacije, Grok omogućuje vozačima telefoniranje, pretraživanje omiljenih pjesama ili podcasta pomoću pretraživanja medija i podešavanje klima uređaja u vozilu, sve bez upotrebe ruku. Također, povezan je s korisničkim priručnikom vozila pa se može pozvati na upute iz njega te pružiti informirane savjete o najboljim praksama, idealnoj upotrebi, održavanju, o tome kako protumačiti upozorenja na instrument ploči itd.

Dostupan je putem komande na kolu upravljača ili putem središnjeg dodirnog zaslona, a može se odabrati više konfiguracija odnosno osobnosti pomoćnika. Tako je tu uobičajeni načini rada Groka: pomoćnik, učitelj jezika, terapeut, pripovjedač, pomoćnik za meditaciju, liječnik, savjetnik za teorije zavjere. Zatim je tu načini rada za djecu uz pričanje priča za djecu te igre za djecu. Tu su i NSFW načini (samo za starije od 18) koji rade bez ograničenja, motivacijski, romantično, rasprave, seksi...

Također, pomoćnik se može personalizirati odabirom različitih ličnosti. Tu je Ara - vedri ženski glas, Eve - nježan i umirujući ženski glas, Leo - muški glas s britanskim naglaskom, Rex - smiren muški glas te Sal - pristojan i uglađen muški glas.

Zahvaljujući mogućnosti prilagodbe osobnosti AI pomoćnika, svi putnici vrijeme putovanja mogu pretvoriti u zanimljive prilike za učenje, zabavu ili učinkovitiju navigaciju do odredišta. Grok je dostupan na velikom broju različitih jezika, a govor mu je tečan, nalik ljudskom, s prirodnim izražavanjem. Grok je dostupan na vozilima Model S, Model 3, Model X i Model Y koja ispunjavaju potrebne uvjete. Da biste omogućili i koristili se Grokom, morate imati pretplatu na Premium povezivost ili stabilnu Wi-Fi vezu. Razgovori su anonimni, što znači da ih Tesla ne sluša i nisu povezani s vozilom, čime se osigurava privatnost vlasnika.

Tesla će u budućnosti, putem besplatnih bežičnih ažuriranja softvera, nastaviti s dubljom integracijom i uvođenjem novih značajki kako bi osigurala neprekidno poboljšavanje svoje flote vozila na globalnoj razini i bolje iskustvo s vremenom za sve vlasnike.