Volkswagen Grupa zbog pada dobiti najavljuje ukidanje 50.000 radnih mjesta

Pad neto dobiti od 44% i izazovi na kineskom tržištu prisilili su Volkswagen na širenje ionako opsežnog programa štednje, uz najavu ukidanja 50.000 radnih mjesta u Njemačkoj do 2030. godine

Glavni izvršni direktor grupe Volkswagen, Oliver Blume, objavio je ovoga tjedna u Wolfsburgu poslovne rezultate kompanije za 2025. godinu. Neto dobit najvećeg europskog proizvođača automobila pala je za čak 44% na 6,9 milijardi eura, što predstavlja najlošiji rezultat tvrtke još od skandala "dieselgate" prije deset godina. Iako su prihodi stagnirali na oko 322 milijarde eura, operativna dobit se gotovo prepolovila na 8,9 milijardi eura, signalizirajući duboku strukturnu krizu.

Problemi na ključnim tržištima

Kao izravan odgovor na financijske poteškoće, uprava je najavila značajno proširenje plana restrukturiranja. Do 2030. godine u Njemačkoj se tako planira ukidanje čak 50.000 radnih mjesta, što je značajan porast u odnosu na ranije dogovorenih oko 35.000. Financijski direktor Arno Antlitz istaknuo je da su ovakvi koraci nužni zbog "izazovnog okruženja" definiranog geopolitičkim napetostima, novim trgovinskim barijerama te intenzivnom konkurencijom, prvenstveno onom koja dolazi s kineskog tržišta.

Unatoč stabilnom rastu u Europi, gubici na tržištima Kine i Sjeverne Amerike prevagnuli su. Ukupna svjetska isporuka vozila pala je za 0,5%, na 8,98 milijuna jedinica. U SAD-u poslovanje su otežale Trumpove carine, dok je hlađenje potražnje za električnim vozilima ugrozilo projekte poput nove tvornice za električne kamionete brenda Scout. Istovremeno, u Kini lokalni proizvođači ubrzano preuzimaju tržišni udio zahvaljujući tehnološkom napretku.

Posebno težak udarac pretrpio je Porsche, čija je operativna dobit kolabirala s 5,3 milijarde eura u 2024. godini na svega 90 milijuna eura u prošloj godini. Pad je rezultat slabije prodaje u Kini, ali i troškova naglog strateškog zaokreta. Naime, nakon dugogodišnjeg fokusa isključivo na električni pogon, Porsche se sada ponovno okreće modelima s unutarnjim izgaranjem kako bi povratio povjerenje kupaca i stabilizirao prihode.

Kontroverze oko bonusa

Dok se radna mjesta ukidaju, pitanje plaća vodećih ljudi izazvalo je oštre reakcije javnosti i sindikata. Unatoč najgorim rezultatima u desetljeću, članovi uprave Volkswagena ponovno primaju višemilijunske bonuse. Ukupna isplata bonusnog dijela primanja za upravu iznosi oko 13,6 milijuna eura, što je omogućeno visokim neto novčanim tokom od 6,4 milijarde eura, koji je ostao primarni cilj u sustavu nagrađivanja. Oliver Blume primio je ukupno 7,4 milijuna eura, što je tek neznatno manje nego lani.

Predstavnici radnika sada zahtijevaju da i zaposlenici sudjeluju u raspodjeli snažnog novčanog toka kroz posebne isplate, dok su pregovori o tom pitanju u tijeku. Ipak, kraj godine donio je tračak optimizma jer je četvrti kvartal pokazao znakove stabilizacije u odnosu na gubitke iz trećeg tromjesečja. Grupa predviđa oporavak profitabilnosti u 2026. godini, uz ciljanu operativnu maržu između 4,0 i 5,5%.