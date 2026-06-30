Volkswagen navodno razmatra zatvaranje još četiri tvornice u Njemačkoj

Prema podacima za 2025. godinu, Volkswagen Grupa zapošljavala je ukupno 667.164 radnika, od čega je gotovo 43 posto bilo zaposleno u Njemačkoj

Sredinom lipnja objavili smo vijest da izvršni direktor Volkswagena, Oliver Blume, do kraja 2030. planira otpustiti 28.000 zaposlenika, no čini se da bi rezovi ipak mogli biti još veći nego što je prvotno rečeno.

Prema navodima njemačkih medija, uprava razmatra zatvaranje još četiri tvornice u Njemačkoj, čime bi ukupan broj otpuštenih zaposlenika mogao dosegnuti gotovo 100.000. Riječ je o pogonima u Hanoveru, Zwickauu, Emdenu i Neckarsulmu. Ako prijedlog bude prihvaćen na sastanku zakazanom za 9. srpnja, radilo bi se o najvećem restrukturiranju u povijesti Volkswagena.

Osim smanjenja broja zaposlenih, Volkswagen navodno planira i rezanje investicijskog proračuna za 15 posto, na nešto više od 130 milijardi eura tijekom sljedećih pet godina. Izvršni direktor Blume i financijski direktor Arno Antlitz navodno žele provesti opsežnu reorganizaciju tvrtke, uključujući izdvajanje marke Volkswagen i poslovanja s autodijelovima u zasebne poslovne cjeline.

Očekivano, planovi su naišli na snažno protivljenje radničkog vijeća Volkswagena i njemačkog sindikata IG Metall, koji su poručili da će učiniti sve kako bi spriječili njihovu provedbu.

"Ako se takvi planovi doista pokušaju provesti, učinit ćemo sve što je u našoj moći da ih zaustavimo", poručili su u zajedničkom priopćenju.