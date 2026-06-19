Volkswagen odlučio: Do 2030. godine ukida se više od 28.000 radnih mjesta

Europsko tržište automobila prolazi kroz brze promjene dok se njemačka automobilska industrija suočava sa sistemskim padom proizvodnje uzrokovanim visokim troškovima energije, intenzivnim regulatornim pritiscima te oštrom inozemnom konkurencijom. Čak je i Volkswagen, koji se dugo smatrao nedodirljivim stupom globalne proizvodnje automobila, bio prisiljen pokrenuti oštre protumjere. U nastojanju da zaštiti svoju budućnost, koncern iz Wolfsburga provodi masovnu kampanju restrukturiranja kako bi obranio smanjene profitne marže i pojednostavio preopterećeno poslovanje.

Smanjenje proizvodnih kapaciteta

Prema govoru izvršnog direktora Grupe Volkswagen, Olivera Blumea, na godišnjoj skupštini dioničara, kompanija je osigurala sporazume za odlazak više od 28.000 zaposlenika do 2030. godine. Otprilike 19.000 ovih smanjenja radnih mjesta pogodit će njemačke tvornice već do kraja ove godine. Ovo agresivno rezanje već je generiralo oko milijardu eura ušteda, no to je tek početni korak u širem planu koji cilja na ukupno 50.000 otkaza unutar ključnih marki kao što su Audi, Porsche i softverski odjel Cariad.

VVolkswagen je proveo mjesece pregovarajući sa sindikatima o složenim radnim ugovorima. Restrukturiranje dolazi u trenutku kada se proizvođač automobila bori s padom marži, a izvješća pokazuju da globalni profit Volkswagena bilježi snažan pad pod intenzivnim pritiskom. Kako bi se tome suprotstavila, uprava agresivno smanjuje proizvodne kapacitete, učinkovito uklanjajući milijune automobila iz svoje globalne proizvodne mreže kako bi ih uskladila s oslabljenom potražnjom na tržištu. Ove teške odluke dio su šire inicijative u kojoj Volkswagen planira smanjenje troškova od 20 posto u cijeloj grupi radi stabilizacije bilance, navodi Blume.

Oliver Blume

Novi smjer poslovanja

Proizvodni kapaciteti smanjuju se s pretpandemijskih 12 milijuna vozila godišnje na devet milijuna jedinica. Iako su troškovi njemačkih tvornica prošle godine smanjeni za 20%, Blume je upozorio da golemi ekonomski pritisci neutraliziraju te teško stečene uštede.

Svi ovi potezi ukazuju na temeljni zaokret u načinu na koji zapadni tradicionalni proizvođači automobila moraju poslovati kako bi opstali. Budući da europska proizvodnja postaje sve skuplja, pojavile su se neslužbene informacije da bi Volkswagen mogao početi uvoziti automobile proizvedene u Kini na europsko tržište kako bi očuvao konkurentne cijene svojih električnih vozila. Korištenje visoko učinkovitih kineskih opskrbnih lanaca i lokalnih partnerstava moglo bi biti jedini održivi prečac za neutralizaciju golemih troškova tranzicije na električna vozila.